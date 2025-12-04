Libertad Digital ya ha publicado las numerosas referencias que hizo la trama en sus conversaciones con Ángel Víctor Torres a las gestiones realizadas ante Pedro Sánchez y Salvador Illa en referencia al negocio de los test PCR. La Guardia Civil ahora certifica un encuentro en el que, efectivamente, tras esas conversaciones y afirmar el ahora ministro Torres que debía coordinarse con José Luis Ábalos en materia de los test, el exministro se vio con Sánchez en Valencia. La UCO, de hecho, sospecha de que esa cita pudo servir para avanzar en los contratos de las PCR.

Las gestiones iniciales para la contratación de los test PCR de la trama nacieron de las conversaciones mantenidas entre Ángel Víctor Torres y Koldo García Izaguirre en Canarias. La trama pensó en los aeropuertos y puertos canarios como punto inicial del negocio. Pero, tras diseñar el esquema, decidieron que podía ser una opción de enriquecimiento nacional y que, por lo tanto, había que pasar por Pedro Sánchez. Y así lo plasmaron en sus chats.

Contacto con Moncloa

La UCO lo explica así: "Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el «presi», supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente «[...] lo cierran Salvador y el presi», lo cual podría hacer referencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno".

Mensaje de Koldo a Torres sobre Sánchez y Ábalos

La UCO añade: "A la vista de lo expuesto en el párrafo precedente, se observaría la pretensión de Koldo de permanecer oculto en todas aquellas gestiones que realiza, y que podrían vincularle de alguna manera con la presunta organización criminal que se investiga". Y todo ello, incluyendo hasta gestiones con Sánchez e Illa.

Ahora la UCO ha identificado la posible cita entre Sánchez y Ábalos en Valencia en la que se habría hablado del negocio de los test de la trama. "En relación con la conversación que habrían mantenido el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos en Valencia, consultada la agenda publicada en la web oficial de La Moncloa, se puede observar que ese día, a las 11:00 horas, el presidente tenía programada la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en el Museo de las Ciencias de Valencia", señala la UCO.

Por su parte, "José Luis Ábalos, según fuentes abiertas, habría estado presente en Valencia, en este día 5 de noviembre, con motivo de un acto entre el Gobierno central y el Gobierno regional. Así mismo, en la agenda de Koldo, también aparece señalado, a las 10:00 horas, el mencionado acto de José Luis Ábalos, como, a las 11:45 horas, la presentación del Plan de Recuperación, citada anteriormente, con la presencia del presidente del Gobierno". Y la agenda de Koldo tuvo que destacarlo por algo.

La relación entre Torres y Ábalos

Lo cierto es que cada vez más datos confirman distintas ramas de relación entre el expresidente canario y ahora ministro de Pedro Sánchez y las personas clave de la trama, como José Luis Ábalos, por un lado, y el propio presidente del Gobierno. Una de ellas es la citada de los test PCR del covid. Y allí Torres unió igualmente su papel a Ábalos hasta el punto de supeditar sus comunicaciones y pasos a las decisiones del exministro de Transportes: "Debo hablar con José Luis tema test para no meter la pata nosotros en nota de prensa", llegó a decirle Torres a Koldo García Izaguirre.

Entre las conversaciones captadas por la UCO hay una especialmente reveladora que alude a Koldo y Torres. La UCO lo explica del siguiente modo: "Ya en el mes de noviembre, concretamente el día 3, Víctor Torres envía un mensaje a Koldo, para decirle que el informe de las mascarillas de Soluciones de Gestión, ha sido favorable". Soluciones de Gestión era una de las principales empresas de la trama. A la vista de ese dato "Koldo le da las gracias y le pide que le llame para hablar, entre otras cosas, de «Tema test PCR", señala la UCO.

Y a los pocos minutos se observa la supeditación plena del ahora ministro canario a los deseos e indicaciones de Ábalos, el mismo que está pendiente de una vistilla ante el Supremo que lo puede mandar a la prisión preventiva: "Víctor Torres le dice a Koldo que tiene que hablar con José Luis, haciendo alusión posiblemente a José Luis Ábalos, sobre «[...] tema test para no meter la pata nosotros en nota de prensa".