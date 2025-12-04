Los técnicos de la Unión Europea enviados por Bruselas a Cataluña para constatar sobre el terreno el alcance del brote de peste porcina africana han ampliado el radio de afectación del virus. Tras la primera inspección han decretado que las granjas de ocho comarcas y un total de 91 municipios no podrán exportar carne de cerdo hasta el 28 de febrero del próximo año, según decisión de la Comisión Europea publicada en el Diario Oficial de la UE. Las comarcas son las del Vallés Oriental y Occidental, Bajo Llobregat, Barcelonés, Maresme, Alto Penedés, Anoia y Bages.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme. Leer más

Quedan fuera del perímetro las comarcas de Osona y Segriá, donde se concentra la mayor parte de producción de carne de porcino para la exportación. Aun así, los precios se han desplomado y algunas empresas han empezado a despedir trabajadores ante la previsión de un fuerte impacto económico por la caída de ventas tanto dentro como fuera de España.

Ante la ausencia del presidente de la Generalidad, Salvador Illa, es el consejero de Agricultura quien lidera por parte de la administración autonómica la gestión de la crisis. El titular del departamento, Òscar Ordeig, ha justificado la ausencia de Illa y ha asegurado que no se ha dejado de movilizar ningún recurso y ni un solo euro por el hecho de que el presidente del gobierno catalán esté en México, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También ha asegurado que Illa le impartió instrucciones y que está informado al momento del curso de la crisis. También ha llegado a declarar en el programa Cafè d'idees de La 2Cat (la alternativa a TV3 de TVE) que no hay nadie mejor preparado en España para afrontar una crisis sanitaria que Illa, en alusión a que el actual presidente de la Generalidad era el ministro de Sanidad de Pedro Sánchez cuando estalló la pandemia de coronavirus.

La hipótesis del embutido contaminado

En cuanto al medio centenar de jabalíes hallados muertos en la zona cero del virus, el consejero ha informado de que la mayoría de los casos han dado negativo por peste porcina. En su opinión pueden haber muerto por otras causas, incluidos los atropellos. Respecto a las hipótesis sobre el origen del brote, Ordeig ha explicado que sospechan que los jabalíes pudieron contraer la peste por comer embutido contaminado que habría entrado en España de la mano de camioneros o turistas que depositaron esa comida en contenedores de áreas de servicio de la AP-7. Según Ordeig, la peste porcina africana es endémica en los países del este de Europa, por lo que consideran que el embutido contaminado tendría esa procedencia. Los expertos señalan que la peste porcina no afecta a los seres humanos por lo que puede haber carne con trazas de virus comercializada en otros países.