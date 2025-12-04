Igualdad constata el fracaso de sus políticas feministas: una de cada tres mujeres dice que sufre violencia

Una de cada tres mujeres en España de 16 o más años han sufrido algún tipo de violencia (física, sexual, psicológica o económica) por parte de una pareja en algún momento de su vida (un 30,3%), un total de 6,4 millones de mujeres, según la "Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024", publicada este miércoles por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo.

Se trata de la séptima edición de esta encuesta basada en 11.894 entrevistas realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El último estudio de estas características data de 2019 aunque los datos no son comparables debido a cambios metodológicos, según han defendido desde Igualdad. Lo que sí se puede afirmar es que la violencia contra la mujer sigue campando a sus anchas a pesar de todas las políticas y leyes feministas -como la Ley del ‘Solo sí es sí’- impuestas por el PSOE y Podemos desde llegaron al Gobierno en el año 2018.

No es la primera vez que hay un cambio de metodología en cuestiones delicadas para el Ejecutivo que imposibilitan hacer una comparación de las series históricas. El Gobierno de Pedro Sánchez suele retorcer las cifras para que no haya críticas en los asuntos que le puedan perjudicar, como son los datos del paro, donde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz utiliza a los fijos discontinuos para mejorar las cifras de empleo. O el polémico CIS de Félix Tezanos, que ha salido al rescate de Moncloa en infinidad de ocasiones.

Metodologías aparte, con estos resultados, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido durante la presentación del estudio que "los datos nos indican que el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural".

Macroencuesta sobre la violencia sufrida por mujeres en España.

Entrando en detalle, de los datos se desprende que el 12,7% de las mujeres residentes en España (2,7 millones de mujeres) dice haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de la pareja en algún momento de su vida. En concreto, el 9,2% de las encuestadas ha padecido violencia física de su pareja y el 7,7% violencia sexual.

La macroencuesta también indica que el 20,9% (2 de cada 10) de las mujeres residentes en España dice haber sufrido violencia psicológica emocional de la pareja en algún momento. Los trabajos de campo y recogida de datos se han realizado entre el 20 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025.