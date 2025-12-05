Ayuso llama a la unidad frente a "los resentidos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este miércoles un llamamiento a la unidad nacional, alertando de que España "no puede transformarse en lo que unos pocos resentidos quieren y que nunca se van a contentar".

Ayuso lanzó este mensaje durante un acto institucional, donde insistió en que la cohesión del país debe prevalecer frente a quienes buscan dividir. Según afirmó, es necesario mantener un rumbo común y evitar que minorías con agendas particulares condicionen el futuro de todos.