Azcón advierte de elecciones si no se aprueba el presupuesto histórico

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido este martes el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que calificó como "el más alto de la historia". Azcón subrayó que se trata de un proyecto equilibrado y sólido, y llamó a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para garantizar su aprobación.

El presidente adelantó que, a partir de la próxima semana, iniciará consultas con los distintos grupos parlamentarios para tratar de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, advirtió que, en caso de no conseguir el respaldo necesario, la consecuencia sería inevitable: la convocatoria de elecciones anticipadas.

Azcón insistió en la importancia de que el presupuesto se apruebe para mantener la estabilidad política y económica de Aragón y destacó que se trata de un documento que permitirá impulsar inversiones y servicios para los ciudadanos.