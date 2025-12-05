Bolaños no aclara las competencias ni quién supervisaba a Salazar, pero admite que el Ministerio pagaba sus nóminas

Tras el silencio del presidente del Gobierno sobre Paco Salazar, el Partido Popular ha interrogado en la comisión de Investigación sobre la gestión del Presidente del CIS al ministro Félix Bolaños acerca de las competencias que ejercía el exasesor de Pedro Sánchez en la Moncloa, después de que estallara el presunto acoso denunciado por varias trabajadoras a su cargo.

Pese a que pudo desempeñar funciones de análisis o tareas demoscópicas en el gabinete de Pedro Sánchez, el ministro se ha esforzado en marcar distancias. "¿Tiene que ver algo con el CIS esto?", ha lanzado el ministro ante la primera cuestión sobre el exmilitante socialista, para acto seguido evitar aclarar, frente a las insistentes preguntas del senador Vicente Tirado, de quién dependía exactamente Salazar. "¿Dependía directamente de Pedro Sánchez?", ha insistido el senador del PP, sin lograr arrancar una respuesta concreta. "Claro que le conozco, nunca dependió de mi y obviamente estaba en la estructura de Moncloa y dependía de las personas que correspondiera, de mi no", ha rematado Bolaños, cerrando en falso la cuestión.

El ministro ha asegurado desconocer, hasta las informaciones publicadas, los comportamientos "deleznables" atribuidos a Salazar, alegando, entre otros motivos, que "no dependía" de su departamento. Antes, había tratado de desviar el foco cuestionando la pertinencia misma de las preguntas: "¿esto que tiene que ver con el objeto de la comisión de investigación?".

Tirado ha preguntado sobre las funciones que desempeñaba Salazar en el gabinete del presidente del Gobierno. "¿Llevaba demoscopia Paco Salazar? ¿Asesoraba políticamente?", ha planteado, a lo que Bolaños ha respondido con un tajante "ignoro las competencias que tenía este hombre". El ministro se ha limitado a añadir que "tenía diferentes actividades", confirmando únicamente que su trabajo se enmarcaba tanto en Moncloa como en Ferraz.

Sí ha admitido, no obstante, que Salazar percibía sus nóminas a través de su Ministerio como "órgano pagador", puntualizando que ello no implicaba que estuviera "inscrito" en el mismo.

Rehúyen la Fiscalía

Tras meses de inacción, e ignorando las voces públicas y privadas, que reclaman "de manera inminente" elevar el asunto a la Fiscalía, Bolaños ha optado por zanjar el asunto escudándose en que la pregunta "tiene que ver con el PSOE y no le voy a contestar".

La misma estrategia han adoptado otros ministros del Gobierno, como el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que sostiene que el partido socialista "actuó de manera inmediata" pese a haber tratado de ocultar el caso tras un supuesto "error informático" que dejó las denuncias fuera del canal interno del partido.

Aún más evasivo se ha mostrado el ministro Óscar López, quien, ante la insistencia de los periodistas sobre si el caso Salazar debería llegar a la Fiscalía, se ha limitado a reiterar que "no entra dentro de mis competencias" y que "confía plenamente en quienes tienen que administrar este asunto".