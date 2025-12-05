El caso Salazar revienta la campaña extremeña con un PP pletórico por el voto femenino

El caso Salazar "es un torpedo en la línea de flotación de la izquierda que siempre se presentada como abanderada de la causa feminista", destacan desde la dirección del Partido Popular a Libertad Digital. "Ha estallado, además, en plena campaña de Extremadura", añaden, avanzando que este asunto centrará su labor de oposición en los próximos días. Esperan que la enésima polémica del PSOE con las mujeres les sirva de ariete para pulverizar las encuestas.

"Si tu jefe viene de las saunas-prostíbulo, no se puede esperar mucho del umbral ético de quienes te rodean", trasladan fuentes del PP sobre la ristra de escándalos que zarandean a un PSOE moribundo tras el procesamiento de su candidato en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. El Tito Berni, José Luis Ábalos o Paco Salazar evidencian que "no se trata sólo de una manzana podrida".

La lista de socialistas que desprecian a las mujeres no para de crecer, haciendo más grande también el boquete abierto en el voto femenino del electorado socialista. Es aquí donde el PP espera poder abrir un frente, especialmente ante un caso en el que no sirve la excusa de que "nadie lo sabía". Y es que se presentaron denuncias en el canal interno del PSOE que fueron ignoradas y se hicieron desaparecer.

"El PSOE es un peligro para las mujeres", sentenció Alberto Núñez Feijóo en el arranque de campaña en Extremadura, recordando que la ministra Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón, se reunió con Salazar hace unas semanas, después de que el escándalo forzara a Pedro Sánchez a dar marcha atrás en su designación como secretario de organización del partido para sustituir a Santos Cerdán.

Campaña regional, pero con vistas a las nacionales

El PP echará toda la carne en el asador con este y otros asuntos en las elecciones de Extremadura. Esperan que puedan ser un revulsivo a nivel nacional, dado su estancamiento en las encuestas. Los de Feijóo testarán hasta qué punto el PSOE está hundido y dónde llega el nivel de crecimiento de Vox. Si los sondeos aciertan, los de Santiago Abascal rondarían el 13% de voto, con su líder casi de candidato y asumiendo todo el peso de la campaña.

Para los populares es un termómetro de hasta qué punto las encuestas aciertan con Vox al darle por encima del 16% de voto. Si María Guardiola logra sumar más que toda la izquierda junta, sólo sería necesaria la abstención de Vox para poder gobernar, sin descarta incluso la del PSOE, hecho trizas ante tanta polémica.

Esto explica que Feijóo presentara estos comicios como "el inicio del fin de la decadencia política que vive España, el inicio del fin del sanchismo". "Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles; nunca las elecciones de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de España", remataba.