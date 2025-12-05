Era mayo de 2020. La OMT lanzaba un proyecto ambicioso en plena pandemia: el primer vuelo libre de covid de todo el mundo. La ruta elegida para ese vuelo daría una imagen de liderazgo al país y región elegidos. Y, obviamente, podría suponer dinero en vuelos, contratos y actividad en un momento muy delicado en todo el planeta.

El impulso de este vuelo venía de la mano del secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, el mismo que venía de impulsar todo tipo de negocios de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El mismo que avaló la sociedad Wakalua –del grupo de Air Europa– que patrocinó gastos del Africa Center que dirigía por aquellas fechas Begoña Gómez. El mismo que invitó a la mujer de Pedro Sánchez a la Asamblea Mundial de la OMT en San Petersburgo para que cerrara negocios con ministros africanos. Y el mismo que recibió el regalo de Sánchez de una sede gratis en la mejor zona de Madrid justo cuando impulsaba los negocios de Begoña Gómez. Pues ese mismo responsable de la OMT fue el que eligió la Canarias presidida por Ángel Víctor Torres para este primer vuelo. Todo un regalo económico a Canarias que apunta a una alianza más firme entre la OMT y Torres.

El vuelo elegido fue el Madrid-Canarias. Se trataba del primer vuelo con pasaporte sanitario digital, un documento que certificaba que sus pasajeros no estaban contagiados con el coronavirus. Y la elección y diseño de todo ello corrió de la mano de la Organización Mundial de Turismo (OMT) junto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Y el plan piloto, con todas las cámaras encima, eligió Canarias. La Canarias presidida en ese momento por el ahora ministro Ángel Víctor Torres.

La gestión de este vuelo

Una de las plataformas que permitía la gestión de este vuelo, de hecho, se basaba en la app Health iCard (hi+Card), desarrollada en Canarias y utilizada en cuatro vuelos piloto a nivel mundial. La aplicación buscaba dar garantías de la seguridad sanitaria tanto de las personas rastreadas como de las que tuviera contacto con ellas, acreditando su estado de salud.

Hay que recordar que la relación entre la OMT y el Gobierno de Pedro Sánchez nació pronto. Junio de 2018 fue el mes del triunfo de Pedro Sánchez con su moción de censura contra Mariano Rajoy. Y junio de 2018 también fue la fecha en la que la OMT y Globalia unieron fuerzas lanzando su "convocatoria mundial para startups de turismo". Y ya fechado en agosto de 2018, la UCO ha detectado el primer contacto y actividad de la trama de Víctor de Aldama. Aldama era una persona con acceso directo al secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

De hecho, Zurab lo impulsó como cónsul de Georgia en Zamora. Más datos: en enero de 2019 Pedro Sánchez prometió el regalo de la sede gratis de la OMT en Madrid por 75 años más 24,4 millones a Pololikashvili; también en enero de 2019, se creó la filial de Globalia llamada Wakalua que gastó un millón de euros en el Africa Center de Begoña Gómez.

Y también en enero de 2019, comenzó el apadrinamiento de Begoña Gómez por la OMT en infinidad de negocios hasta el punto de que en septiembre de ese mismo año, Pololikashvili presentó en San Petersburgo a todo un listado de ministros africanos para que la mujer de Pedro Sánchez hiciera negocios con su Africa Center. Por último, el citado septiembre de 2019 fue la fecha de la reunión en esa ciudad rusa de Pololikashvili, Aldama, Javier Hidalgo (CEO de Globalia) y Begoña Gómez, mujer de Sánchez.

Traducido, que en poco más de un año desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, todos los contactos de la trama, del rescate, de Aldama y de Begoña Gómez estaban operativos.