Las ministras María Jesús Montero y Pilar Alegría, en el centro del huracán por el caso Salazar, se ausentarán de la última sesión de control al Gobierno del año para evitar responder por este asunto. Así lo han trasladado fuentes del PP que avanzan su ausencia, coincidiendo con esta polémica.

La vicepresidenta ha sido acusada por las socialistas de encubrir el escándalo y la portavoz se reunió con Paco Salazar en un restaurante, a pesar de que ya pesaban sobre él denuncias. De hecho, Pedro Sánchez renunció a nombrarle secretario de organización en el último Congreso federal del PSOE a unas horas de que arrancara el cónclave, por la publicación de las acusaciones de abuso. Cinco meses después, el partido no ha tomado medidas y sigue sin acudir a la Fiscalía.

Las dos ministras más señaladas por esta polémica han informado de que no estarán presentes en el Pleno del próximo 10 de diciembre, miércoles, como suelen hacer habitualmente. "Con una mano levantan la bandera feminista y con la otra hacen desaparecer denuncias de acoso de sus propias compañeras", critican desde el PP.

"Las ausencias de estas dos ministras suponemos que se deben a no querer hacer frente al escándalo que afecta al que hasta hace cuatro días consideraban su compañero. Cabe recordar que Paco Salazar, según la denuncia que se interpuso en los canales internos del PSOE, "salía del baño a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)", añaden.

Más espantadas

A estas llamativas ausencias se suman las de los ministros Sara Aagesen, Carlos Cuerpo, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Óscar Puente que tampoco darán explicaciones de los escándalos que afectan a sus ministerios, lo que convertirá la sesión en prácticamente estéril, ya que toda la actualidad pasa por estas carteras: desde los cambios en la cúpula de la UCO, la peste porcina, la economía o las negociaciones sobre la guerra de Rusia y Ucrania.