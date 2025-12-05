Menú
Política

Los cachorros proetarras de Bildu se cargan el último toro de Osborne del País Vasco por "españolista"

En octubre de 2024, las juventudes proetarras también derribaron el último que había en Navarra, en el municipio de Tudela.

Toro Osborne en las carreteras españolas | Cordon Press

Ernai, la organización juvenil de extrema izquierda y proetarra ligada a EH Bildu, ha derribado esta pasada noche el último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco, en concreto en la localidad alavesa de Rivabellosa, al considerarlo un símbolo "españolista".

Los cachorros de Arnaldo Otegi han publicado en redes sociales imágenes y un vídeo en el que se ve a varias personas cortando los soportes metálicos de la figura y cómo con unas cuerdas lo tiran al suelo.

Esta organización proetarra ha emitido también un comunicado en el que dice que los toros de Osborne son "símbolos españolistas que había en Euskal Herria". En octubre de 2024 Ernai también derribó el último que había en Navarra, en el municipio de Tudela.

Este sabotaje se enmarca dentro de los ataques realizados en los últimos días, como el ataque con pintura roja a la sede del Partido Popular en Bilbao y la retirada de una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria.

Además, en los últimos días ha aparecido un cartel con varios políticos con una diana sobre su cabeza en las proximidades del campus universitario de Álava. Esta imagen amenazante apunta, entre otros, a Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso o al periodista Vito Quiles.

La Ertzaintza ha acudido al lugar y ha inspeccionado la zona y la figura derribada, aunque, por el momento, no ha abierto diligencias a la espera de que se presente una denuncia.

Temas

En España

