Los cachorros proetarras de Bildu se cargan el último toro de Osborne del País Vasco por "españolista"

Ernai, la organización juvenil de extrema izquierda y proetarra ligada a EH Bildu, ha derribado esta pasada noche el último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco, en concreto en la localidad alavesa de Rivabellosa, al considerarlo un símbolo "españolista".

Los cachorros de Arnaldo Otegi han publicado en redes sociales imágenes y un vídeo en el que se ve a varias personas cortando los soportes metálicos de la figura y cómo con unas cuerdas lo tiran al suelo.

Esta organización proetarra ha emitido también un comunicado en el que dice que los toros de Osborne son "símbolos españolistas que había en Euskal Herria". En octubre de 2024 Ernai también derribó el último que había en Navarra, en el municipio de Tudela.

Los cachorros proetarras de Bildu se cargan el último toro de Osborne de País Vasco por "españolista" pic.twitter.com/nZlnwAb5qg — Libertad Digital (@libertaddigital) December 5, 2025

Este sabotaje se enmarca dentro de los ataques realizados en los últimos días, como el ataque con pintura roja a la sede del Partido Popular en Bilbao y la retirada de una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria.

La política vasca no puede seguir siendo la más violenta e intolerante de España. Sus grupos de izquierda han vuelto a atacar nuestra sede en Bilbao. pic.twitter.com/n7p7lgC8K6 — Javier De Andrés (@JavierDeAndres_) December 2, 2025

Además, en los últimos días ha aparecido un cartel con varios políticos con una diana sobre su cabeza en las proximidades del campus universitario de Álava. Esta imagen amenazante apunta, entre otros, a Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso o al periodista Vito Quiles.

Así ha amanecido hoy el campus de la UPV de Vitoria. Señalamientos y amenazas de la izquierda abertzale, los cachorros de ETA de siempre. No nos callaron con balas y no lo harán ahora con sus pintadas. Siempre nos tendrán enfrente, defendiendo la libertad y a los alaveses. pic.twitter.com/W71onQuO98 — VOX Álava (@vox_alava) December 3, 2025

La Ertzaintza ha acudido al lugar y ha inspeccionado la zona y la figura derribada, aunque, por el momento, no ha abierto diligencias a la espera de que se presente una denuncia.