Sánchez silencia el escándalo de Salazar mientras PP y Vox cargan contra el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a guardar silencio sobre las denuncias por presunto acoso contra su exasesor Paco Salazar, en un acto celebrado hoy en el Comité Olímpico Español, donde solo realizó referencias y analogías al deporte en equipo, sin mencionar a quien formó parte de su propio equipo.

Mientras, sus ministros, cuestionados sobre el caso, se limitaron a señalar que no es su ámbito de competencia directa y a esperar que el PSOE actúe internamente. Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que el Gobierno pretende distraer a la opinión pública con la salida de España en Eurovisión y ha responsabilizado directamente a Sánchez por la falta de respuesta ante el escándalo.

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, ha cuestionado la coherencia del feminismo en el PSOE, señalando que el partido está en una "huida hacia delante" y que sus palabras sobre igualdad no se corresponden con los hechos dentro de su propio equipo. La polémica evidencia, según la derecha, la falta de transparencia y responsabilidad del Ejecutivo socialista en asuntos de acoso interno.