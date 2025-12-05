Un sindicato de TVE estalla por la demanda de Silvia Intxaurrondo: "En RTVE no caben privilegios"

Silvia Intxaurrondo ha reclamado a RTVE más de 250.000 euros anuales y una indemnización por "daños y perjuicios", algo que no ha gustado nada al sindicato USO -Unión Sindical Obrera-, que señala que esta demanda de la presentadora La Hora de la 1 "supone un cuestionamiento directo del marco legal y de las condiciones que rigen para toda la plantilla fija de RTVE. No podemos guardar silencio ante esta desigualdad", denuncia el sindicato a Libertad Digital.

El sindicato denuncia que "mientras los trabajadores de la Corporación cumplen estrictamente un convenio aprobado, auditado y controlado por la normativa del sector público, se pretende imponer un salario absolutamente alejado de cualquier escala retributiva existente y que ningún profesional de RTVE puede percibir por la misma función. Este intento de trasladar importes propios de contratos mercantiles irregulares al ámbito laboral ordinario es un agravio ético y un desprecio hacia quienes sostienen esta casa con su trabajo diario".

En este sentido, de los 1.200 millones que maneja la cadena pública, gasta en personal 500 millones de euros, con solo 7.000 trabajadores. Dicho de otro modo, para pagar a 7.000 trabajadores se gastan la faraónica cantidad de 500 millones de euros. Y todo ello, sin contar a las estrellas de RTVE como David Broncano o Intxaurrondo, que como denuncia el sindicato, provocan "desigualdad entre los trabajadores ya que tienen privilegios".

En paralelo, USO apunta a que "la inspección ya señaló la existencia de una relación laboral encubierta. La regularización obliga a aplicar la ley y el convenio, no a blindar privilegios ni a perpetuar cifras que ningún trabajador de esta Corporación tiene derecho a cobrar. RTVE no puede vulnerar su marco jurídico ni abrir la puerta a excepciones que pisotean la igualdad de trato".

"USO defiende a la plantilla. Defiende la profesionalidad de quienes, año tras año, mantienen este servicio público con rigor, esfuerzo y responsabilidad. Y no aceptará que RTVE sea presionada para romper la coherencia salarial del sector público o para reconocer condiciones imposibles de justificar ante los propios trabajadores", añade.

"No caben tratamientos de favor"

Desde el sindicato insisten también en la ética, algo de lo que carece la cadena pública según la opinión de muchos españoles. "El respeto a la plantilla importa. Y USO recordará siempre que en RTVE no caben atajos ni tratamientos de favor que pongan por encima de todos a quien nunca estuvo sometida a las reglas que sí obligan a quienes sostienen esta Corporación con su trabajo y su compromiso".

La cadena pública podría enfrentarse a multas que oscilan entre los 30.001 y 120.005 euros. Una cifra que se conocerá el próximo año, ya que en el mes de mayo tendrá lugar el juicio.