Armengol pide adaptar la Constitución "a la diversidad territorial" en pleno cortejo del Gobierno a Junts

El Día de la Constitución ha vuelto a estar marcado, un año más, por la división política. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han lanzado todo tipo de reproches a cuenta de la situación por la que atraviesa España. El presidente, para hablar de los "nostálgicos del franquismo", el líder del PP para acusarle de "atacar" la Carta Magna. La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha promovido su reforma.

"La Carta Magna se escribió mirando a Europa, ahora podemos situar Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversa realidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI. Esto nos recuerda, además, que las leyes son nuestras, de la ciudadanía; que emanan de la voluntad popular y sus necesidades; que se ajustan, que se transforman según avanza la sociedad a la que representan", ha dicho.

No es la primera vez que Armengol lanza este mensaje pero sí adquiere mayor valor cuando el Ejecutivo ha promovido un acercamiento a Junts, que exige el referéndum de autodeterminación, para intentar salvar la legislatura. Después de aprobar en Consejo de Ministros medidas pendientes de su acuerdo de investidura, han facilitado una propuesta de los separatistas sobre la multirreincidencia. Las palabras de la presidenta del Congreso, por tanto, no son baladí.

Armengol, de hecho, ha alertado en su discurso contra los "totalitarismos", en línea con lo dicho por Sánchez, que se ha centrado en hablar del franquismo. "Todos estos valores constitucionales son, también, valores europeos. Son lo que nos ha llevado a ser lo que somos y defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados", decía.

La presidenta de las Cortes ha apostado, además, por agitar banderas habituales de la izquierda: "Promover una distribución equitativa de la renta, la protección de la salud de la ciudadanía, la garantía de las pensiones, el derecho al medio ambiente, a la cultura...", afirmaba, en línea con las palabras pronunciadas por Sánchez, quien ha arremetido con dureza contra los partidos de la oposición, acusándolos de ser "profetas del desastre" y "nostálgicos de la dictadura o los herederos de la dictadura o pactan con ellos", además de sostener que "España camina si no es ya una dictadura".

Con un tono abiertamente triunfalista, Sánchez ha reiterado que España vive "uno de sus mejores momentos", utilizando el acto por el Día de la Constitución para cargar de nuevo contra el Partido Popular. "Dicen que España se hunde, pero los presidentes autonómicos celebran los buenos datos empleo", ha subrayado. Sánchez ha concluido con una intervención breve y sin permitir preguntas de la prensa, evitando así pronunciarse, entre otros asuntos, sobre el caso Salazar, que sacude a las filas socialistas.

Previamente, Feijóo, acompañado por los presidentes autonómicos del PP, ha censurado la actitud del Ejecutivo. "No puedo agradecer al Gobierno la defensa de la Constitución porque es el Gobierno que más la ha atacado en 47 años". Feijóo ha afirmado que "nos da igual quién esté, nosotros siempre estaremos al lado de la Constitución", expresando su rechazo a que partidos como el de Santiago Abascal hayan renunciado a acudir a esta cita, como todos los años, ausentándose por primera vez incluso del izado de la bandera.