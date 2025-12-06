Batalla a cara de perro entre el "machista" Abascal y la "incapacitada" Guardiola

La campaña electoral en Extremadura ha comenzado con PP y Vox enzarzados en una dura disputa política, lo que augura dificultades en una futura negociación para formar Gobierno. Una vez se da casi por segura la victoria de María Guardiola, ante el hundimiento del socialista Miguel Ángel Gallardo, la duda que queda por despejar es hasta qué punto va a depender de Santiago Abascal.

El líder de Vox, que ha asumido todo el peso de la campaña, sugería en una entrevista en Hoy Extremadura que el PP "quizá tenga que cambiar de candidata" si "María Guardiola es incapaz de negociar" y asumir los planteamientos de su partido. "Si se empecina (...) hay tres opciones: o se pone de acuerdo con los socialistas, o se pone de acuerdo con nosotros sobre unas bases o, quizá, el PP tenga que tomar la decisión de cambiar de candidata", decía.

Guardiola no tardaba en responderle para acusarle de tener un "tufo machista que podía dejar en su casa" y "temerla". "Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal", añadía muy tajante, y visiblemente enfadada por la sugerencia del líder de Vox, quien reaccionaba asegurando que sus palabras "me dan risa". "Sólo es una muestra de la incapacidad de la señora Guardiola", remataba.

La mala relación Guardiola-Vox

En el choque intercedía también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que respaldaba a su candidata y decía que, a diferencia de Vox, ellos "no ponen candidatos marionetas que movemos con hilos". "Uno se presenta para gobernar, no para impedir que el que gane gobierne", decía, después de apelar al voto de los extremeños para evitar que se repita la "situación de bloqueo" de la que culpan a Vox.

La relación entre María Guardiola y Vox fue muy difícil desde el primer momento. Las duras críticas lanzadas por la entonces candidata del PP a la investidura contra los de Abascal provocaron incluso reproches internos de los populares. Finalmente, tuvo que rectificar para poder ser investida y ese fantasma sobrevoló su mandato durante los primeros meses.

La salida de Vox de todos los gobiernos autonómicos tuvo un capítulo especial en Extremadura, donde el consejero puesto por Abascal, Ignacio Higuero, fue el único que rechazó someterse a la disciplina de partido y se mantuvo bajo el paraguas del PP. Finalmente, tuvo que acabar yéndose cuando estalló la polémica por los currículos falsos de los políticos que se inició con la exvicesecretaria y exdiputada Noelia Núñez.

La tensión entre PP y Vox avanza que, si los populares no logran la absoluta, incluso si sólo necesitan la abstención de Abascal, será muy complicado llegar a un acuerdo. Algunos cargos temen, incluso, que sea necesaria una repetición electoral, dada la falta de sintonía de la formación verde con Guardiola.