El fin de Sánchez se acerca: Moncloa, en alerta ante una moción de censura de Feijóo

Pedro Sánchez empieza a ser consciente de que la legislatura corre peligro, a pesar de sus aspiraciones de gobernar al margen del Parlamento y sin Presupuestos. La entrada de José Luis Ábalos en prisión ha sido un golpe más duro de lo previsto, ya que su voto es decisivo si Junts se abstiene, y les deja sin opciones de aprobar medidas. En medio de la tormenta perfecta, en Moncloa cunde el miedo a que Alberto Núñez Feijóo desbanque al presidente con una moción de censura.

El cambio de guion en Moncloa se ha producido cuatro días después de que el presidente del Partido Popular apelara a los empresarios catalanes para que presionen a Junts y logren su apoyo una "moción instrumental". Feijóo dijo que "no me faltan ganas para una moción de censura, me faltan votos, con un único compromiso: convocar elecciones generales".