Feijóo se planta ante el órdago de Abascal en Extremadura: "Están jugando a cosas peligrosas"

Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a "pasar por el aro de Vox", expresión que considera "excesiva", según ha dicho durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados. En conversación informal con periodistas, el presidente del Partido Popular ha criticado duramente la amenaza de Santiago Abascal de exigir un "cambio de candidata a la investidura" si no acepta sus condiciones. "Están jugando a cosas peligrosas", ha respondido.

La tensión entre ambos partidos, en plena campaña electoral, es máxima, y son varias las voces que empiezan a ver en el horizonte una posible repetición electoral, si ambas partes no alcanzan un acuerdo. La aspiración del PP es poder sumar más que toda la izquierda junta, para que apenas sea necesaria la abstención de Vox en la investidura. Aún así, los de Abascal cobrarán caro este voto, dada la animadversión que existe con María Guardiola.

"Vox está jugando a cosas peligrosas", decía, en referencia a su órdago y a su ausencia en todos los actos institucionales, incluido el izado de la bandera, del que se han ausentado este año por primera vez. Los de Abascal han faltado en otras ocasiones a la celebración del Congreso por el Día de la Constitución, pero no a la exhibición militar. El pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ya marcó un antes y un después al protagonizar su primer plantón también al Rey.

Visiblemente molesto con la advertencia de Abascal sobre Extremadura, Feijóo advertía: "No vamos a cambiar a la candidata, yo no tengo empleados, tengo líderes", zanjaba Feijóo, para quien quedar por delante del PSOE en Extremadura sería ya "un hito". "No se puede cambiar a alguien que ha ganado las elecciones", remataba en apoyo a su candidata en esta comunidad.

Marcar terreno

En este sentido, señala a Vox por "bloquear" y advierte de que "no te puedes presentar a las elecciones para seguir bloqueando" porque "pierdes legitimidad". "No somos un partido digital en el que un señor va poniendo a dedo los candidatos", decía, en referencia a Vox y su gran presencia en redes sociales. La relación entre ambos, por tanto, continúa deteriorándose.

El resultado de la elecciones en Extremadura servirá para que PP y Vox midan fuerzas, y servirá para marcar posiciones de cara al ciclo electoral que se inaugura en esta región. Ambos, por tanto, irán a máximos, con la vista puesta también en el resto de comunidades y en unas generales, donde se juegan mucho. Ceder puede interpretarse como un síntoma de debilidad, de ahí que los dos quieran imponer su criterio. Las urnas decidirán hasta qué punto pueden jugar con fuego.