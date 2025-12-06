Sánchez, en pánico: miembros de la trama tiran de la manta y le señalan directamente

Koldo García ha destapado ante okdiario la clave oculta del polémico rescate de Air Europa con dinero público. En una entrevista, García no solo confirma su participación directa en la gestión del proceso con la familia Hidalgo, sino que señala la "intervención" de Begoña Gómez como pieza fundamental para que la ayuda de 475 millones de euros saliera adelante.

"Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña," afirma el exasesor de Ábalos. "Yo no sé cómo lo hicieron exactamente pero empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón. En aquel momento, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché", dice en la citada entrevista.