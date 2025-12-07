Golpe de Sánchez a la UCO: se quita de encima al coronel que le investiga

El coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha sido ascendido a general de brigada por el Gobierno en Consejo de Ministros, lo que implicará su salida del mando de la unidad. El relevo se produce en un momento en que la UCO está en el centro de las investigaciones que están asfixiando políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde la reciente condena contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a los procesos judiciales en los que están involucrados la mujer del presidente (Begoña Gómez), el hermano del presidente (David Sánchez) o los exnúmero dos del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán). Caso mascarillas, obras públicas amañadas, la trama hidrocarburos... El Gobierno tiene a la UCO sin los suficientes medios. Para todas las investigaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre el PSOE hay solo 60 agentes.