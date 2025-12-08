Federico Jiménez Losantos responde Inés Hernand sobre el "pacifismo" abertzale: "¿Eso quién te lo ha dicho? ¿El icono?"

Federico Jiménez Losantos ha contestado este lunes a la presentadora de RTVE Inés Hernand, que minimizó el terrorismo de ETA y ensalzó el entorno proetarra durante su visita a la Academia de Operación Triunfo 2025. Durante su programa Es la Mañana de Federico (esRadio), el locutor ha reprochado a Hernand su interpretación "banal" y "tergiversadora" del terrorismo etarra.

"Casi 1.000 asesinados. 200.000 vascos, que los han echado de su tierra a tiro limpio", recordaba Federico antes de reproducir las declaraciones de Hernand en las que aseguraba que "la izquierda abertzale vasca era pacifista".

"La ETA, pues, hombre, que la ETA no se estudie a día de hoy... Todo el mundo dice, joé, claro, pero hay líderes políticos ahora mismo, a día de hoy, utilizando la palabra ETA con una ligereza cuando hay muchas víctimas de ETA, perdón, cuando hay mucha tergiversación...". Y continuó: "La izquierda abertzale vasca era pacifista". Para apuntalar su afirmación, Hernand dice haber escuchado a líderes de esa izquierda decir: "Perdona, yo he llevado a gente aquí al hombro en un ataúd".

Federico Jiménez Losantos le ha contestado: "Pero ¿de qué país vienes tú? ¿Eso quién te lo ha dicho a ti? ¿Un novio? ¿El icono?" Durante la retransmisión de los Premios Goya, Hernand le dijo a Pedro Sánchez: "Es que eres un icono, presi. ¡Te queremos!".

Y volvía a recordar el presentador: "200.000 vascos de dos millones y medio expulsados de su tierra. Casi mil muertos. Casi 10.000 heridos. Y nos sale con que la izquierda abertzale era pacifista".