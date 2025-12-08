El PP exige a Bolaños aclarar su plantón a la misión europea que evaluó la democracia en España

El Partido Popular ha presentado una petición en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, para que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparezca en comisión y explique su plantón a la misión del Consejo de Europa que vino a España para evaluar la calidad democrática del país.

El grupo de Ester Muñoz exige conocer "detalles" sobre "los motivos por los que rehusó reunirse personalmente" con esta delegación, y que "aclare la veracidad y coherencia de su agenda oficial en las fechas de la visita, justificando las razones por las que alegó falta de disponibilidad pese a que su agenda pública reflejaba espacios libres en el horario solicitado por la delegación".

El PP le pide que aclare "qué información, argumentos, documentos, valoraciones o explicaciones se transmitieron a la delegación del Consejo de Europa desde su Ministerio, tanto en las reuniones mantenidas con altos cargos como a través de cualquier documento formal entregado antes, durante o después de la visita".

También, "el impacto institucional, reputacional y político que este proceder proyecta sobre el compromiso del Gobierno con los estándares europeos de transparencia institucional, rendición de cuentas y cooperación plena con los órganos del Consejo de Europa encargados de supervisar la calidad democrática y la independencia judicial".

Bolaños rechazó reunirse con esta misión del pasado 12 a 14 de noviembre, que pretendía reunirse también con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que también rechazó recibirles. El objetivo de la misión era evaluar la calidad democrática de España, en plenas denuncias por la Ley de Amnistía o la forma de elegir a los miembros del CGPJ. Mantuvieron encuentros con la Comisiones Constitucionales de las Cortes, miembros del TC o del CGPJ. También con Alberto Núñez Feijóo, que sí les recibió.