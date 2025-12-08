Once días después del estallido del brote de peste porcina, la Generalidad anuncia un comité de expertos

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad catalana, Óscar Ordeig, ha sido el encargado de anunciar la creación de un comité de expertos formado por seis científicos para investigar en qué laboratorio se produjo la fuga. Todas las sospechas reparan en el Centre de Recerca (Investigación) en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratorio de la Generalidad emplazado en el campus universitario de Bellaterra, a un kilómetro de donde se encontró el primer jabalí muerto infectado por un virus idéntico al que se utiliza en investigación. IRTA son las siglas del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias y CReSA las de Centro de Investigación en Sanidad Animal.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme. Leer más

El anuncio de la creación del comité se produce once días después del estallido del brote y tras haber descartado la teoría de que la infección fuera provocada por la ingesta por parte de un jabalí de un embutido infectado obtenido escarbando en las basuras. El comité, que comenzará a trabajar este martes, estará dirigido por el doctor Josep Usall, director del IRTA-CReSA, quien será el encargado de coordinar logísticamente a sus compañeros. Laura Pérez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), el que determinó que el virus tenía que proceder de un laboratorio, será la coordinadora científica. Además, formarán parte Gorka Aduriz Rekalde, jefe de Área de Sanidad Animal en el NEIKER-BRTA, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario; Massimo Palmarini, jefe del Departamento de Virología del Erasmus MC de Rotterdam (Países Bajos); y Gonzalo Pascual, director técnico y jefe de Área de Seguridad Biológica y Biocontención del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

También forman parte del grupo de expertos Xavier Abad, jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios NBS2 del IRTA-CReSA; y Diana Ramírez, jefa de la Plataforma de Infraestructuras de Producción Animal del IRTA-CReSA y presidenta del Comité Ético de Experimentación Animal del citado centro.

Según ha explicado el consejero Ordeig, el primer trabajo de estos expertos será decidir qué centros de alta contingencia, con sistemas catalogados como NBS2 y NBS3, serán auditados. El consejero también ha señalado que compartirán su trabajo tanto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, encargado en primera instancia por el Ministerio de Agricultura de llevar a cabo la investigación, así como con los Mossos d'Esquadra, que la Generalidad ha querido sumar a las tareas. Ordeig ha pedido además "prudencia" a la hora de señalar las causas del brote.

"El mensaje es que haremos las cosas bien porque los mejores especialistas están trabajando en ello", ha asegurado el conseller, quien ha pedido "confiar en el sistema de investigación y también en el IRTA-CReSA". "Estamos todos movilizados. Los mayores expertos de Europa, del Estado y de Cataluña. Todos movilizados en esto", añadió.

Mercados reabiertos

En cuanto al impacto económico de la peste porcina, Ordeig ha explicado que Corea del Sur ha aceptado la "regionalización" de las importaciones, es decir que seguirá comprando cerdo, pero no de ninguna de las granjas establecidas en los 91 municipios señalados por la propia Generalidad. En Corea del Sur están en juego 120 millones de euros. También China aceptó la propuesta de regionalizar las importaciones, por un valor de 486 millones de euros. Además, el Ministerio de Agricultura negocia con Japón (349 millones) y Filipinas (125 millones).

Se mantienen los 13 casos

Por otra parte, el número de positivos no ha pasado de los trece ya contabilizados. Según los datos del consejero, el virus no habría entrado en ninguna de las 56 granjas localizadas en un perímetro de veinte kilómetros en torno al foco. También ha dado el foco por contenido y ha asegurado que en los próximos días se sacrificarán 36.500 cerdos procedentes de las antedichas granjas para la comercialización de su carne en el mercado interior.