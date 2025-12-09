Al menos seis mujeres han acusado de acoso sexual a José Tomé, presidente de la Diputación Provincial de Lugo y miembro del Comité Federal del PSOE, según la información desvelada por el programa Código 10, en Cuatro.

Las víctimas son trabajadoras del PSOE y denuncian "tocamientos, ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, mensajes obscenos y llamadas subidas de tono". Además, las denunciantes aseguran que lo comunicaron por escrito a través del canal interno del PSOE, pero los máximos dirigentes socialistas no hicieron nada. Es más apuntan a que la intención los dirigentes provinciales y regionales era tapar el caso, mientras Tomé acumulaba más poder. A pesar de ello, José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSOE en Galicia, ha asegurado al programa que "no le consta ninguna denuncia".

"Sus actitudes son asquerosas, desde comentarios totalmente fuera de lugar hasta tocamientos no autorizados. No le vale que le digas que no o que le intentes apartar", señala una de esas denuncias presentadas a cargos orgánicos socialistas y también en el canal interno del PSOE.

José Tomé se suma a la lista de escándalos internos que afronta el partido tras las denuncias por presunto acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga) y contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar.

Precisamente el pasado 17 de octubre, Tomé clausuró la jornada "Mujeres sembrando futuro", en las que destacó que las mujeres son "el motor que mantiene vivo el territorio".

Un aliado sanchista en Galicia

José Tomé Roca es presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. Su cercanía política a Pedro Sánchez —a cuya dirección federal respalda desde hace años— le ha permitido reforzar su posición interna y presentarse como garante del proyecto sanchista en la provincia.

Primero en 2021 y posteriormente en diciembre de 2024, José Tomé fue elegido para formar parte del Comité Federal del PSOE como parte de la delegación socialista de la provincia de Lugo tras el congreso federal celebrado en Sevilla. Con voz y voto en la dirección nacional del partido, Tomé se ha consolidado como uno de los dirigentes socialistas más influyentes en Galicia.