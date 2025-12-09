Aragón, al borde del adelanto electoral: las propuestas de Vox "son inasumibles"

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha abordado este martes la compleja situación aritmética de las cuentas regionales afirmando, en relación a los presupuestos de 2026, que el Ejecutivo no llegará "a ciertos lugares donde entendamos que no estamos cómodos".

Tras las reuniones mantenidas en el Edificio Pignatelli por el presidente Jorge Azcón con el PAR y Teruel Existe, el consejero ha explicado que la intención inicial era aprobar el techo de gasto por el trámite ordinario. De hecho, la elaboración del proyecto de ley comenzó el pasado mes de julio y concluyó en agosto, siguiendo los plazos habituales de la administración.

Sin embargo, la realidad parlamentaria se impone. El Gobierno regional carece de mayoría absoluta y, según ha zanjado Bermúdez de Castro, los grupos que podrían apoyar las cuentas "han tomado una deriva que nos impide llegar a acuerdos dentro de la normalidad". Asimismo, ha descalificado las propuestas del PSOE, tildándolas de mero "corta y pega" de ejercicios anteriores.

En cuanto a la ronda de contactos, el diálogo con el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha sido calificado de "muy constructivo", abordando temas como la peste porcina o las infraestructuras. Respecto a Teruel Existe, aunque ha habido sintonía en materia de vivienda y desarrollo territorial, el consejero ha lamentado los "vetos cruzados", señalando que la formación de Tomás Guitarte impone como cortapisa no estar "donde vaya a estar Vox".

Por último, Bermúdez de Castro ha reaccionado con dureza a la condonación de deuda autonómica por parte del Gobierno de Sánchez. Ha acusado directamente a la ministra portavoz, Pilar Alegría, de "reiterarse en la mentira" al sugerir que el ahorro en intereses se puede destinar a gasto social. "Eso es falso", ha sentenciado, remitiéndose a los datos de la AIReF y la Intervención General del Estado.

Vox: "La pelota está en su tejado"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha advertido este martes al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, que "si quiere un cheque en blanco no lo va a tener" y le ha pedido el proyecto completo de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026.

Durante la reunión de esta tarde, Nolasco ha entregado a Azcón y Bermúdez de Castro un 'dossier' que "debería ser encajado perfectamente por el PP, dado que dice que es un partido nacional", con medidas como dar "cero ayudas" a las ONG que "facilitan la inmigración irregular"; eliminar las tasas autonómicas del Pacto Verde o dar a conocer los datos del origen de los delincuentes: "Bajo ese marco nos gustaría llegar a un acuerdo de presupuestos adaptado a Aragón para 2026".

"A tenor de lo que hemos escuchado parece que un posible acuerdo está lejos, pero vamos a luchar para que se consiga para que los aragoneses vivan mejor y más seguros", ha prometido Nolasco, aseverando que "continúa el infierno fiscal de Lambán" y que "ahora la pelota está en su tejado".

Para el PP, son "propuestas ilegales"

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado que muchas de las propuestas que Vox "son absolutamente inasumibles porque son ilegales". También ha afirmado que Nolasco "dice no a estos presupuestos con la boca muy pequeña" porque "sabe que son unos buenos presupuestos para la comunidad" y ha observado que se han presentado con la misma fórmula --el power point-- que cuando el PP estaba coaligado con Vox.

Ha tildado al portavoz de Vox de "sectario" por situar en el socialismo "todo lo que no es su forma de pensar" y le ha respondido diciendo que el PP Aragón toma sus propias decisiones y no toma como referencia ninguna comunidad autónoma "y menos la Valenciana", que Nolasco ha citado "quince o veinte veces".