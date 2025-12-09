Una frase de Santos Cerdán ha quedado para la posteridad. Esa en la que el entonces secretario de organización del PSOE de Pedro Sánchez le decía a Koldo García Izaguirre aquello de "eso no se dice. Eso se escribe en una hoja y se rompe después". La frase surgió en plena ansia grabadora de Koldo y mientras describía el reparto de dinero procedente de las obras públicas presuntamente amañadas. La UCO ha encontrado la explicación exacta a este ansia de secretismo de Cerdán. Y es que impuso un esquema antiespionaje que Koldo, en su deseo de guardarse pruebas de los actos, se saltó de forma descarada.

La UCO ha encontrado todo un protocolo antiespionaje. "Por lo tanto, se ha puesto de manifiesto que Santos, Antxon Alonso [el socio de Cerdán] y Justo [el por entonces directivo de Acciona] otorgaban a sus encuentros y comunicaciones un alto grado de privacidad empleando las medidas de seguridad que se recapitulan a continuación, señala la policía judicial.

Así, en primer lugar, y, "al menos en una ocasión, Antxon y Santos apagaron el teléfono móvil durante el transcurso de la reunión".

En segundo lugar, "Antxon y Santos empleaban la aplicación Threema para comunicarse, destacándose ésta por su privacidad y anonimato".

La aplicación Threema

Threema se presenta a sus usuarios asegurando que es "Comunicación altamente segura – Diseñada para la máxima confidencialidad" y que garantiza un "Intercambio cifrado de extremo a extremo de mensajes, llamadas y archivos para empresas, militares, autoridades y particulares; conforme al RGPD y desarrollado en Suiza". De hecho, la empresa exhibe como unos de sus usuarios a la Policía y Fuerzas Armadas suizas.

En tercer lugar, "Antxon, Santos y Justo se reunieron, al menos en una ocasión, en un inmueble alquilado por Servinabar –se debe recordar que el alquiler de la vivienda fue firmado por un año–, garantizando así una mayor privacidad en el encuentro".

Un protocolo similar en la trama Koldo

Y, como cierre, "Antxon y Justo mantenían reuniones por videoconferencia en las cuales compartían información acerca de licitaciones de obra pública mostrando anotaciones manuscritas en la pantalla. En referencia a esta forma de actuar –comunicar información en anotaciones manuscritas–, cabe recordar la grabación realizada por Koldo el 21 de enero de 2021 de una conversación mantenida con Ábalos y Santos. Durante la misma, Koldo alegaba que, respecto a las cantidades abonadas a Ábalos, "[...] 450 se le dieron en tres sobres". Inmediatamente después, Santos contestó "que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto". Ante la insistencia de Koldo, Santos volvió a indicar "[... ya está, que no hay que decir tantas cosas...pun, se pone, se ve y, y se rompe]".

Y hay que recordar que la UCO detectó ya un protocolo similar en la trama Koldo, con comentarios continuos en los chats en los que se aludía al uso de móviles inexpugnables entre Aldama, Koldo y el comandante de la Guardia Civil —Rubén Villalba— imputado por los chivatazos dados para alertar de los pasos seguidos por la Justicia para investigarles. Algunos de esos comentarios aludían, de hecho, a terminales de la trama que habrían llegado a ser usados dentro del propio Gobierno. Rubén Villalba aludió, así, al menos al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, del que aseguró que habría sido usuario de uno de esos móviles diseñados para eludir los pinchazos de la Justicia.