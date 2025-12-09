'El Hermanísimo': La ópera prima de La Radioteca

El podcast de Dieter Brandau ha creado una obra en tres actos para narrar la historia de David Sánchez y su contratación por la Diputación de Badajoz.

No es ningún secreto decir que el hermano del presidente del Gobierno es un gran apasionado de la música clásica y que su aspiración siempre ha sido la de poder dirigir su propia ópera. Un sueño que David Azagra finalmente cumplió, aunque sin mucho éxito de crítica, gracias al programa Ópera Joven impulsado por la Diputación de Badajoz.

Igual que David Sánchez se atrevió con la famosa ‘L’Elisir D’Amore’ de Donizetti para estrenarse como director musical, La Radioteca también se ha adentrado en el mundo operístico. Dieter Brandau y su equipo presentan al público su ópera prima: ‘El Hermanísimo’.

Son muchas las preguntas que rodean el caso del hermano del presidente del Gobierno. En su obra en tres actos, La Radioteca intenta dar respuesta a todas ellas. ¿Qué fue lo que provocó el regreso de David Sánchez a España desde San Petersburgo? ¿Por qué concretamente a Extremadura? ¿Cómo se creó la plaza en la Diputación de Badajoz que después se acabó adjudicando a Azagra? ¿Tuvo algo que ver su hermano en su contratación? Estas son algunas de las incógnitas que Dieter Brandau y su equipo despejan en el primer acto de la ópera.

Pero no se levanten de sus asientos porque en esta obra hay muchos más interrogantes que deben ser respondidos. Pasamos al segundo acto: ¿Cómo se las ingenió David Azagra para conseguir que la Diputación de Badajoz le montara una ópera? ¿Qué es lo que le llevó a pedir una excedencia y marcharse a Tailandia? ¿Dónde residió a su regreso a España? ¿Por qué mudó su residencia fiscal a Portugal? ¿Vivió realmente en el país vecino? ¿Quién es la misteriosa japonesa con la que se casó y tuvo una hija? ¿Quién es el asesor de Moncloa al que llevó con él a la Diputación pacense? Misterios que ‘La Radioteca, con Dieter Brandau’ resuelve en este acto.

Y aún queda la traca final. El summum de ‘El Hermanísimo’ llega en el tercer acto con el careo entre la soprano Beatriz Biedma y el tenor David Sánchez. Las preguntas a responder son otras: ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Intentó acabar la cloaca del PSOE con la juez del caso? ¿Se utilizó la Agencia Tributaria para salvar al hermano del presidente? ¿Por qué Miguel Ángel Gallardo es el candidato socialista a presidir la Junta de Extremadura pese a estar procesado? ¿Qué interés hay en que Gallardo sea aforado?

Son muchos los atractivos que tiene la ópera prima de ‘La Radioteca, con Dieter Brandau’. Enciendan sus dispositivos móviles y disfruten sin cortapisas de los tres actos de ‘El Hermanísimo’.