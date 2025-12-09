Nuevo tropezón del PSOE en las encuestas, mientras el PP sigue en una bajada suave y Vox no para de crecer

No hay empate técnico tal y como habían apuntado algunos sondeos publicados en las últimas semanas: el PP ganaría las elecciones con claridad según las cuatro encuestas publicadas en las últimas horas en las que, a pesar de que los populares siguen mostrando una seria debilidad, los escándalos están castigando todavía más al PSOE.

Así, según la de Sigma Dos publicada este martes por El Mundo el PP tiene un 33,1%, medio punto menos que hace un mes, mientras que la de InvyMark para laSexta le daba un 33,2%, tres décimas menos que hace un mes.

Por su parte, el sondeo de 40DB para El País es el único que da a los de Feijóo una subida de medio punto, aunque es también el que los coloca más bajo: en un 31%; finalmente, el de Sociométrica para El Español sitúa al PP en el 33,4%, tres décimas menos que hace un mes.

Solo dos de estas encuestas se atreven a hacer asignación de escaños y el resultado se parece mucho: según Sigma Dos tendrían 143, uno menos que hace un mes, y según Sociométrica 145, también uno menos que en noviembre.

El PSOE vuelve a caer

Sin embargo, el dato más interesante en el que en mayor o menor medida coinciden todos los sondeos es en que el PSOE vuelve a caer, después de unos meses que no habían sido tan malos pese a la presión de los escándalos.

Sigma Dos da el dato más optimista para los de Sánchez: estaría en el 27,3%, solo una décima menos que en noviembre; Invymark, por el contrario, marca una caída abrupta: los socialistas pierden un punto en un mes y se quedan en el 27,6%.

Para 40dB el retroceso de los socialistas es de medio punto y su intención de voto estaría en el 27,8%; por último, Sociométrica también prevé un batacazo de todo un punto y el porcentaje de voto sería del 26,2%, perforando con claridad el 27%, que algunos expertos señalan como suelo del partido del Gobierno.

En cuanto a diputados, según Sigma Dos el PSOE no pasaría de 108, dos menos que en noviembre, mientras que Sociométrica deja a los socialistas en 102, tres menos que hace un mes.

Vox no deja de crecer

Otra coincidencia entre todas las encuestas es el crecimiento de Vox que coloca a los de Abascal en máximos en todos los casos. Para Sociométrica la subida es de siete décimas y el resultado es del 16,9%; mientras que según InvyMark el crecimiento es aún mayor: once décimas para llegar nada más y nada menos que al 18,5%.

El sondeo de 40dB es un poco menos optimista para Vox: ganaría solo tres décimas y se quedaría en el 17,4%, en máximos, pero con el mismo dato que en septiembre. La misma intención de voto señala Sociométrica, pero subiendo cinco décimas.

Vox también estaría en máximos en cuanto a escaños: tendría 57 según Sigma Dos, dos más que en noviembre, y 59 según Sociométrica, ganando tres en un mes.

Con estos datos, la hipotética mayoría de investidura que podrían formar PP y Vox también estaría en máximos: para Sigma Dos llega por primera vez a los 200 diputados, uno más que en noviembre; para Sociométrica es todavía mayor: llegaría a 204 escaños, dos más que hace un mes.

Sumar y Podemos siguen sin remontar

Los partidos de extrema izquierda más allá de la extrema izquierda que ya es el PSOE siguen sin remontar, aunque las encuestas diferen un poco más en estos datos que en los de las restantes formaciones.

Así, según Sigma Dos el partido de Yolanda Díaz gana tres décimas para llegar al 7,8%, mientras que el de Irene Montero estaría en el 4,3%, sólo una décima más que en noviembre. InvyMark deja a Sumar en un 5% mondo y lirondo, tres décimas más que en el anterior sondeo.

Para 40dB, en cambio, la situación de los de Díaz es dramática: pierden once décimas y se quedan en el 5,7%, mientras que Podemos gana siete pero sigue muy lejos: en el 3,7%. Sociométrica, por último es el más optimista para Sumar: ganaría nueve décimas para llegar al 7,5% mientras que Podemos se desploma siete décimas y no pasaría de un triste 2,8%.