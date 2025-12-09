La ministra de Educación y portavoz del Gobierno Pilar Alegría ha tenido que hablar del escándalo Paco Salazar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Con un tono compungido, Alegría se ha jactado de la actuación "desde el primer momento" de Moncloa a pesar de las informaciones sobre la dejadez del partido y el intento de enterrar el escándalo.

También ha aludido a su encuentro con "Francisco Salazar", al que en esta ocasión se cuidó de no llamar "Paco", en un restaurante: la ministra ha pasado de justificar la cita a decir que fue un "error". El encuentro se produjo meses después de que ya se hubiese conocido, en el Comité Federal de julio, que había sido denunciado por acoso sexual. "Me llamó, yo lógicamente acudí. No se tenía que haber producido", ha dicho ante los medios. "Se podrán imaginar que después de conocer el contenido de las denuncias, el pasado lunes", ha dicho, "el dolor, la indignación y la traición que puedo sentir yo es absoluto".

Tras matizar que "ese dolor no es comparable" al de las víctimas, ignoradas durante meses, ha lanzado una reflexión: "Muchas relaciones están llenas de profundas decepciones. Muchas personas entenderán lo que les estoy diciendo".