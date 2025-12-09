Sánchez descarta una crisis de gobierno con las elecciones autonómicas: "Se harán cambios puntuales"

El presidente del Gobierno ha convertido el Consejo de Ministros en un escaparate y una rampa de salida para líderes autonómicos del PSOE. En total, cinco ministros del Gobierno de Pedro Sánchez compaginan su labor en el Ejecutivo con sus responsabilidades como candidatos autonómicos. Pese a los movimientos previstos ante el inminente ciclo electoral, el presidente descarta una crisis de Gobierno y rechaza sustituir en bloque a los ministros que encabezarán las campañas del PSOE en sus territorios.

"Se harán cambios puntuales, cuando corresponda", deslizó Sánchez en los corrillos con periodistas tras los actos en el Congreso por el Día de la Constitución, rechazando una remodelación de su Ejecutiva, de la que se mostró especialmente "satisfecho".

En 2026 abandonará el Gobierno la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para concurrir a los comicios andaluces, previsiblemente sin haber logrado sacar adelante unos nuevos Presupuestos. A ella podría sumarse la ministra portavoz, Pilar Alegría, ante la posibilidad de un adelanto electoral en Aragón.

Consciente de este escenario, la candidata socialista y ministra de Educación se mostró este lunes dispuesta a dialogar con el PP y respaldar el techo de gasto de la comunidad, en pleno estallido del caso Salazar, un escándalo que mantiene abierta una profunda herida en el PSOE.

Un eventual adelanto electoral en Aragón agravaría aún más el desgaste de los socialistas, inmersos en una crisis interna mientras el presidente del Gobierno intenta contener la tormenta purgando a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, apenas un mes después de que trascendiera la comida que Alegría mantuvo con su excompañero pese a conocer las denuncias presentadas por militantes del partido. Un lastre que penalizará al PSOE, especialmente entre el electorado femenino, ya erosionado por los audios de José Luis Ábalos y Koldo García.

Sánchez califica la decisión de María Guardiola de adelantar las elecciones en Extremadura y la situación previsible en Aragón como un claro signo de "inestabilidad", mientras su Ejecutivo sobrevive entre cesiones y una paralización legislativa derivada de su debilidad parlamentaria.