Tezanos monta un circo en el Senado y acaba confesando: "No soy independiente, pertenezco al PSOE"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha montado un espectáculo este martes en el Senado y ha negado haber recibido instrucciones del Gobierno durante su labor al frente de la institución, al tiempo que ha enmarcado las críticas a su labor en una "estrategia política". Sin embargo, Tezanos ha reconocido que es afiliado del PSOE, por lo tanto, "pertenezco a un partido y no soy independiente".

Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre el CIS, Tezanos ha asegurado que su sensación es que la crítica que se realiza al organismo no es "científica", sino de "carácter político", y, en su caso, ha opinado que se ha "exagerado demasiado". "No estamos sesgando", ha insistido a preguntas de la senadora de Vox Paloma Gómez. "El CIS es absolutamente independiente y no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa", ha insistido.

Ataques a Ayuso

Tezanos se ha arrepentido de las manifestaciones que realizó en 2021, en un artículo publicado en una revista en el que citaba la "escasa entidad intelectual y política" de la presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido partidista, el director del CIS ha reconocido abiertamente que no es independiente, admitiendo que "soy afiliado del PSOE desde el régimen anterior". Preguntado por la imparcialidad que debería mantener al frente del organismo, Tezanos se limitó a recordar que "pertenezco a un partido y no soy independiente".

Interrogatorio "inquisitorial"

Con una actitud nerviosa, Tezanos ha recriminado el tono empleado por el PP durante el interrogatorio, que ha tildado de "inquisitorio". En un momento de la comparecencia, ha sostenido un papel en el que se podía leer "una cosa es tener inmunidad parlamentaria y otra es tener impunidad para agredir y calumniar".

Martínez-Maíllo (PP), por su parte, ha criticado al término de su intervención que el "problema" de Tezanos es que "su alma política e ideológica prima sobre su cátedra". "El problema es que ha desprestigiado al CIS, y con eso está dilapidando no solo su prestigio, sino el de todos los encuestadores y el personal", ha reprochado. "Usted siempre falla en la misma dirección: a favor del PSOE y en contra del PP, y esa es su condena. Prima su condición de político del PSOE a ser presidente del CIS", ha rematado.