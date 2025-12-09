La tertuliana colocada por Pablo Iglesias en TVE asegura que "Ayuso mata más que ETA"

Alejandra Martínez Velasco, tertuliana de TVE y trabajadora de Pablo Iglesias en Canal Red, afirmó este lunes en el programa Mañaneros 360 de la cadena pública que la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, "mata más que ETA", blanqueando así a la banda terrorista que asesinó a casi mil personas y sembró el terror durante décadas por todo el territorio español. Y al mismo tiempo, con esa afirmación, acusó al gobierno de Ayuso de realizar crímenes sanguinarios.

En repetidas ocasiones, esta tertuliana ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de realizar una gestión "homicida" en las residencias y hace un mes se atrevió a decir en La 2 de TVE que "hay que hacer frente a la derecha, echarles y hay que encargarse de que no vuelva a tocar ni a gestionar ni un euro de dinero público", apuntando directamente a Isabel Díaz Ayuso.

La gestión sanitaria de Ayuso mata más de ETA, ha dicho una tertuliana de @Ruiz_noticias mientras la reían la gracia. Y ⁦@SarahPerezSanta⁩ tiraba de argumentario para hacer una comparativa con Txapote. Es una manipulación tras otra en ⁦@rtve⁩ 👇 pic.twitter.com/bvkDEkLhme — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) December 8, 2025

En vez de pedir disculpas y arrepentirse, la politóloga se ha reafirmado este martes en sus palabras y ha vuelto a señalar que "es verdad lo que dije y lo reitero orgullosa, Ayuso y su gestión sanitaria matan más que ETA". Esta tertuliana se define en redes sociales como "bisexual, feminista. Jurista y Politóloga. Especialista en Género, Migraciones y Derechos Humanos".

En el mismo programa, Sarah Santaolalla, otra tertuliana que sale siempre al rescate del gobierno, afirmó que "ante cualquier crisis hospitalaria en la Comunidad de Madrid la culpa va a estar en ETA constantemente. La realidad es que la gestión de Ayuso es en muchas ocasiones nefasta. Lo vivimos con las residencias, en el hospital de Torrejón, con la sanidad y la educación pública desmanteladas. No es ETA, es una gestión cínica y negligente".

"Esta señora (Ayuso), que se ha lucrado de lo público, es la que a nosotras nos llamaba vagas". Alejandra Martínez Velasco @alemvelasco_ en #MalasLenguas pic.twitter.com/3JK99qNnTc — Canal Red (@CanalRed_TV) October 23, 2025

Tampoco se puede olvidar la reciente afirmación de otra trabajadora de TVE, Inés Hernand, en Operación Triunfo, quien aseguró sobre ETA que "hay mucha tergiversación" y que "la izquierda abertzale era pacifista", en otro intento por blanquear a la banda terrorista.

Para muchos tertulianos de la cadena pública ETA ya no existe, sin embargo, en las últimas semanas se ha podido comprobar como los herederos de la banda terrorista agitan las calles con violencia. Hace unos días, los cachorros proetarras de Bildu se cargaron el último toro de Osborne del País Vasco por "españolista".

Pero no fue el único sabotaje, en los últimos días, los proetarras han atacado con pintura roja a la sede del Partido Popular en Bilbao y han arrancado una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria. Además, ha aparecido un cartel con varios políticos con una diana sobre su cabeza en el campus universitario de Álava. Esta imagen amenazante apunta a políticos como Santiago Abascal o la misma Isabel Díaz Ayuso. Todo ello, coincidiendo con el voto en contra del PSOE en el Congreso para prohibir los homenajes o apoyo a los asesinos de la banda terrorista ETA.