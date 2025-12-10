Ábalos reta a Armengol: solicita poder votar desde la cárcel

Desde la prisión de Soto del Real, el exsecretario de Organización del PSOE y exministro José Luis Ábalos ha solicitado a la Mesa del Congreso disponer del voto telemático para participar en las votaciones previstas para los diputados de esta semana. "Dado que sigo siendo diputado con todos mis derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas, he solicitado a la Mesa del Congreso autorización para ejercer mi derecho al voto de forma telemática en las sesiones de hoy (en caso de producirse) y mañana 11 de diciembre, en base al Art. 82.2 del Reglamento que reconoce el supuesto de 'situaciones excepcionales de especial gravedad', no especificándose el motivo de dicha situación excepcional", ha escrito en su perfil de X, gestionado por sus colaboradores más estrechos.

Fuentes parlamentarias consultadas por Libertad Digital sostienen que la Mesa del Congreso se reunirá en cuanto llegue el escrito oficial del Tribunal Supremo en el que se confirma su procesamiento por el caso mascarillas, lo que allana el camino para que el juez Leopoldo Puente abra el juicio y da vía libre a que la Cámara Baja le suspenda y le deje sin sueldo como diputado. Las mismas fuentes confirman que en dicha reunión, que no especifican cuándo se va a producir, los letrados dirán "qué procede hacer" con la solicitud del diputado del Grupo Mixto.

"El ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra. Es un derecho a participar en las decisiones de la Cámara, y la posibilitación de su ejercicio es clave para el papel legislativo en la aprobación de leyes y de control del gobierno. Su impedimento sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía", ha sentenciado Ábalos siendo el primer diputado en activo que ingresa en prisión en la historia de la democracia.