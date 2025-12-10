Cayetana Álvarez de Toledo asiste a la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se encuentra este miércoles en Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que recogerá el galardón. La opositora venezolana al régimen de Nicolás Maduro tuvo que cancelar la rueda de prensa prevista para el martes por la tarde, ante la persecución que sufre por parte del chavismo y, finalmente, no podrá asistir.

No habrá representación por parte del Gobierno español, que se escuda en la ausencia habitual de otros ejecutivos en la entrega de los Nobel, informa Leticia Barquín. Pedro Sánchez ha sido el único líder de los principales partidos españoles que no ha felicitado a María Corina, como sí hicieron Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal. El presidente se excusó diciendo que no había felicitado a otros galardonados, pero lo hizo hasta en seis ocasiones con anteriores premiados.

Sí hay representantes de los gobiernos de otros países como Argentina, Ecuador o Panamá, que han decidido arropar a la líder opositora, a la que también acompaña Edmundo González, el candidato a las elecciones que ganó a Nicolás Maduro, según recogen las actas electorales, y que tuvo que huir del país ante la negativa del mandatario venezolano a dejar el poder.

La lucha de una heroína

Es la primera vez que Corina Machado, en la clandestinidad, ha podido salir de Venezuela desde que la persigue el régimen y esta es su primera aparición pública desde enero de 2025, ya que permanece escondida y amenazada por Maduro, al que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha puesto en su punto mira desde hace tiempo por liderar el llamado cártel de los soles del narcotráfico. La oposición venezolana contiene el aliento ante la operación norteamericana que podría poner fin a la dictadura chavista después de décadas controlando el país.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que anunciaba con orgullo la presencia de la diputada de su grupo en la gala, destacaba de María Corina Machado su sacrificio personal a favor de su país. "Lleva siete años sin ver a sus hijos, les sacó de Venezuela para protegerles, y les verá por primera vez por la entrega del premio; refleja a la perfección la lucha de una mujer por su país", decía.

Álvarez de Toledo ha conseguido que la Mesa del Congreso le dé permiso para votar de forma telemática en el Pleno de este miércoles, gracias a que la invitación se ha cursado por su condición de "miembro del Parlamento español", lo que dejaba sin excusas a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y a la mayoría de izquierdas del órgano rector de la Cámara, para facilitárselo. No ocurrió así con la luna de miel del diputado Guillermo Mariscal, que no pudo votar.