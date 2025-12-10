Bochornoso peloteo de Inés Hernand a Sánchez: "Menuda llevas, te entiendo"

La presentadora Inés Hernand fue la encargada de poner voz al acto conmemorativo del centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, figura fundadora tanto del PSOE como de UGT.

Su presencia en el evento, acordada por ambas organizaciones, se produjo apenas tres días después de haber generado polémica en la Academia de Operación Triunfo, donde sostuvo ante los concursantes que "hay mucha tergiversación" y que "la izquierda abertzale era pacifista".

Elogios a Sánchez

Desde el inicio de su intervención, Hernand no eludió la complicidad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sentado en primera fila. Con un tono desenfadado, le lanzó un comentario que arrancó risas entre los socialistas: "Menuda llevas, Pedro". Tras la reacción del público, remató con un: "Hala, por la democracia".

El bochornoso peloteo de Inés Hernand a Sánchez: "Pobre Pedro, se ríe por no llorar" pic.twitter.com/wcC0g9O5Ab — Libertad Digital (@libertaddigital) December 10, 2025

A lo largo del acto, la presentadora volvió a dirigirse al jefe del Ejecutivo, llegando incluso a realizar una comparación irónica con la situación que atraviesa el propio Sánchez, aunque sin mencionar explícitamente las controversias que rodean a su entorno. "Pedro, menuda llevas. Te entiendo, a pequeña escala", comentó.

No fue el único momento en el que Hernand apeló a la audiencia. Antes del discurso de cierre, pidió al público que mostrara su reconocimiento al presidente. Solicitó, literalmente, "aplaudirle bien", argumentando que "nuestro presidente en estos años ha impulsado muchos avances que han conectado las luchas históricas de este movimiento".

Acto seguido añadió otro comentario cargado de simpatía hacia Sánchez: "Pobre Pedro. Se ríe por no llorar".

Guiños a Yolanda Díaz

La presentadora no pasó por alto a Yolanda Díaz, ausente en el acto: "Y a Yolanda, un besito también. Si nos estás viendo desde casa: ¡Hola!", proclamó.

También defendió el valor de la afiliación sindical, señalando que "sindicarse sirve para algo". Respaldó sus palabras con una alusión sarcástica: "estamos fuera de Eurovisión", lo que provocó otra ovación de los asistentes. Y aprovechó para marcar distancia al subrayar: "Qué bien, aplaudir no blanquear Estados genocidas".

Sánchez reivindica el proyecto socialista

El cierre del acto corrió a cargo de Pedro Sánchez, quien expresó sentirse "con mucho orgullo" de pertenecer tanto a UGT como al PSOE. Aprovechó su intervención para denunciar lo que consideró la "visión patrimonialista" de la derecha sobre España. En sus palabras: "Dicen: nos duele mucho España. No, no te duele España. Lo que te duele es que gobiernen los progresistas".

El presidente señaló como horizonte político no el final de la legislatura en 2027, sino el año 2031, defendiendo la legitimidad de los gobiernos progresistas frente a quienes —dijo— los tildan siempre de "okupas" o "ilegítimos".

En plena exposición del caso Salazar, que salpica al PSOE, Sánchez atacó al PP por afirmar que defiende a las mujeres mientras "pacta con quienes recortan derechos". Fue su única mención directa al feminismo durante la jornada.

Antes de Sánchez, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lamentó el desconocimiento generalizado sobre Pablo Iglesias Posse y pidió que su figura forme parte de los planes educativos. Recordó que también él fue víctima de bulos, como quienes decían que "iba a los pueblos en primera categoría en el tren, que no trabajaba, que vivía mejor que los trabajadores". Comparó la campaña que sufrió con los ataques actuales de "la extrema derecha y los anarco liberales".

Álvarez conectó además el viaje que Iglesias hizo a pie desde Ferrol hasta Madrid con la travesía que afrontan hoy los menas que llegan en patera a España. Cerró su discurso felicitando a RTVE: "Qué orgullo de radiotelevisión pública".