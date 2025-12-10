El Gobierno huye del Congreso y deja sola a Yolanda Díaz con el caso Salazar

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control, marcado por la falta de respuesta del presidente del Gobierno tras las denuncias de acoso contra el que fuera su asesor en Moncloa, Paco Salazar, la bancada azul ha quedado desierta. A las ausencias de siete ministros, destacando las de la vicepresidenta primera María Jesús Montero y la ministra portavoz, Pilar Alegría, en el centro del huracán por el caso que sacude a Moncloa y Ferraz, se ha sumado que los miembros del Gobierno que han asistido al Congreso se han ido rápidamente, dejando a Yolanda Díaz sola.

"¿Está usted viendo la bancada? Está sola. La han dejado sola para defender al Gobierno de todos los casos de corrupción y de acosos sexuales que les rodea", ha comenzado diciendo la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Sus palabras han resonado después de que se viera huir en los pasillos al presidente del Gobierno y a ministros como Óscar López o Ángel Víctor Torres, este último reivindicando la actuación "inmediata" del PSOE tras meses de absoluta inacción frente a las denuncias contra Salazar.

Muñoz ha subrayado que la vicepresidenta primera, ausente en la sesión, no tiene ningún acto en su agenda hasta las cuatro de la tarde. "Ha sido muy valiente para encubrir los casos de acoso sexual contra compañeras suyas y muy cobarde para venir aquí a dar la cara", ha sentenciado desde la tribuna de oradores, donde también ha recordado la comida que mantuvo la ministra de Educación, Pilar Alegría, con Salazar hace poco más de un mes y después de conocer las denuncias presentadas por militantes socialistas. Ante la ausencia de la ministra, ha lanzado la pregunta: "¿Qué hablaba o qué negociaba con el señor Paco Salazar?".

Recordando nombres como José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, Muñoz ha preguntado a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar si "cree que son casos aislados o es el modus operandi del PSOE y de Pedro Sánchez". La vicepresidenta ha intentado amortiguar el golpe alegando que "se equivocan los hombres de todas las formaciones políticas cuando nos maltratan", y afirmando que "el señor Feijóo se ha equivocado", evitando en todo momento referirse a la actitud del presidente del Gobierno y del PSOE ante los casos de acoso sexual que les salpican, una actitud que incluso socios del Ejecutivo, como Gabriel Rufián, han calificado de "inútil".

Además, Sumar arrastra un episodio similar cuando en octubre de 2024, Íñigo Errejón anunció que abandonaba la política. En la formación ya conocían las denuncias por acoso contra quien fuera su portavoz parlamentario antes de incluirlo en las listas electorales del 23J, pero aun así optaron por silenciar aquellas advertencias y renunciar a investigarlas.

Como líder del socio minoritario del Gobierno, Sumar, la diputada del PP le ha preguntado "¿qué más tiene que pasar para que usted deje este Gobierno y deje de sustentarlo", recordándole que el PSOE está siendo investigado por financiación ilegal, precisamente una de las líneas rojas que Sumar decía no estar dispuesto a traspasar.