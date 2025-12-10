El socialista José Tomé niega el acoso sexual y amenaza con denunciar: "No hay pruebas"

El secretario general del PSOE provincial de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales ante las acusaciones que le atribuyen supuestos casos de acoso a mujeres. "No hay pruebas ni las puede haber", ha defendido en declaraciones a los medios en Monforte, donde ha asegurado que los hechos que se le atribuyen son falsos. Esta polémica sucede en un momento muy delicado para el PSOE, que suma más de un presunto caso de acoso por todo el territorio nacional, como los de Paco Salazar o Antonio Navarro, el líder del partido en Torremolinos.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que el PSOE confirmara este miércoles una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido contra él. Desde Ferraz se ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad.

Según ha dicho José Tomé, se trata de unas "acusaciones muy graves", "sin pruebas" y ante las que espera tener la "posibilidad de defenderse como cualquier ciudadano". "Dado que no hay ninguna prueba ni la puede haber, evidentemente tomaremos las acciones legales que procedan y que me aconsejen los abogados", ha trasladado. Tomé ha afirmado que "en algunos días se sabrá la verdad" y que él seguirá trabajando por Monforte y por la provincia de Lugo.

"No sé de qué se me acusa"

Además, preguntado al respecto, ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación sobre estas denuncias, ni por el partido ni por el juzgado. "No sé de qué se me acusa", ha insistido para asegurar que se trata de acusaciones "gravísimas" ante las que debe tomar "medidas" para "restituir" su "honor". "Porque esto hace muchísimo daño, un daño muy difícil de restituir porque, por mucho que sea mentira, algo queda", ha lamentado.

Pese a que esta mañana el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Besteiro, mantenía su agenda, minutos antes de las 11 de la mañana, la dirección del partido ha anulado su visita al centro temporal de acogida de personas migrantes de Cruces (Pontevedra). Tras anular su agenda, fuentes del PSdeG anunciaban que "el partido hará un pronunciamiento contundente". Por otro lado, está previsto que Lara Méndez, la secretaria de organización del PSOE en Galicia, participe en la junta de portavoces que el Parlamento gallego celebra este miércoles.