En plena tormenta por las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa, Francisco Salazar, y el exlíder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, o el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, la formación política de Pedro Sánchez ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. En concreto, por "la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual". En este caso, el PSOE sí ha denunciado ante la Fiscalía, algo que no ha ocurrido con los casos de acoso sexual de su partido, ya que han mirado hacia otro lado.

En la denuncia, Rocío Arrabal, concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, e Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE-A en Algeciras, piden que se investiguen "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP según unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles populares que salieron a la luz.

Malversación

También piden que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigue la "posible" comisión de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce por la contratación de una exedil popular y excónyuge de un dirigente del partido en el Ayuntamiento de Algeciras y en una residencia de mayores de titularidad pública respectivamente. El PSOE pide que se investiguen esos contratos ante "la sospecha" de que pudieron haberse realizado para impedir la divulgación de los mensajes de WhatsApp o informaciones sobre los supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual.

Ante esta denuncia, el alcalde de la ciudad gaditana se mantendrá en el cargo pero ha renunciado temporalmente a su militancia en el Partido Popular "para defender su honor". En una nota, Landaluce ha reiterado su "absoluta inocencia" y ha reafirmado su "determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance". En este sentido, ha afirmado que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE y ha afirmado que no permitirá que "nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor".

El alcalde ha considerado que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal". "Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención", ha añadido.