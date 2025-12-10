La ministra y los médicos

No todas las huelgas profesionales son iguales porque no todas las profesiones son lo mismo. Del 9 al 12 de diciembre, los médicos de toda España están convocados a una huelga nacional que afectará a Atención Primaria, hospitales, urgencias, MIR, FSE y miles de facultativos de todos los servicios autonómicos.

Dieter Brandau analiza, en La Radioteca, la situación del sector de la medicina en España y el cambio de criterio de la ministra de Sanidad, Mónica García, que en su etapa anterior defendía el derecho a huelga de los profesiones del sector, pero ahora la situación ha cambiado y es a ella a la que le toca sufrir esas movilizaciones.

La protesta arrancará el día 9 con una manifestación que partirá del Congreso y terminará ante el Ministerio de Sanidad. No es una huelga más: es la movilización que marca la ruptura definitiva entre la profesión y el equipo de la ministra.

La huelga llega tras un proceso negociador largo y errático. CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) llevan meses reuniéndose con el Ministerio y, en todas las citas —incluidas las del 11 y 21 de noviembre, con presencia de la ministra—, el balance ha sido el mismo: "sensación agridulce ante la falta de concreción".

Los puntos clave siguen bloqueados:

Estatuto propio del médico y facultativo .

Jornada máxima real de 35 horas .

Voluntariedad de toda prolongación de jornada.

Eliminación de las guardias obligatorias .

Jubilación anticipada o parcial sin penalización .

Clasificación profesional adecuada .

Conciliación y descanso real, especialmente tras guardias.

Estas reivindicaciones se repiten en los manifiestos de CESM, SMA, APEMYF, AMYTS, MUD, la Asociación MIR España y el resto del sector. La conclusión es unánime: el modelo actual es insostenible y el borrador agrava problemas esenciales.

No todas las huelgas profesionales son iguales, porque los médicos tienen una profesión de mayor responsabilidad. Mónica García cimentó su carrera política por 'defender' a los médicos y alentar las protestas con un discurso político que parece haber olvidado. Y es que, ante la mayor huelga de la década, la ministra ha mostrado un silencio demoledor al no hacer mención alguna a las protestas.

Faltan apenas unos días para esa movilización que puede ser histórica. Nunca los médicos habían anunciado un parón durante cuatro jornadas seguidas en toda España. Veremos si la ministra cumple con lo que prometió en el pasado y arregla esta endemoniada situación o veremos si Mónica García se convierte en la primera ministra médico a la que sus compañeros le hacen dos huelgas nacionales.