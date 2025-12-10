La trama de obras públicas del PSOE actuó en Baleares con un proyecto aeroportuario vigilado de cerca por Armengol

Un manuscrito de la trama socialista detectado por la UCO apunta a una posible conexión entre el socio de Santos Cerdán y la comunidad gobernada en aquel momento por Francina Armengol. La obra era un proyecto calificado como nacional: una reforma en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Pero el interés en el proyecto era muy directo de la entonces presidenta balear Armengol.

¿El motivo? Las protestas desde, al menos 2017, de determinados colectivos ligados a la izquierda por la posible ampliación del número de vuelos y su rechazo a lo que denominan un turismo masivo. Armengol asumió la vigilancia del proyecto como objetivo político suyo. Y justo en ese proyecto aparece una anotación manuscrita con referencia al "Edificio Procesador Palma", la obra citada.

Ya en marzo de 2017, la presidenta del Govern, Francina Armengol, tuvo que dar explicaciones en el pleno del Parlamento regional por el proyecto. Armengol desveló conversaciones directas con AENA y señaló que la dirección del ente aeroportuario había trasladado al Ejecutivo balear que no tenía previsto "aumentar la capacidad aérea" de los vuelos en el aeropuerto de Palma dado que, según afirmó, "ya es más alta de lo que se debe utilizar".

No fue la única vez que Armengol dejó clara su vigilancia directa del proyecto. En agosto de 2022, de nuevo, la presidenta balear afirmó que las obras en el aeropuerto de Palma no implicarían "en ningún caso" más vuelos. "AENA lo ha entendido", aseguró la líder del Ejecutivo en declaraciones a los medios de comunicación en Son Sant Joan.

Armengol dio detalles del proyecto y detalló que contemplaba cuestiones de eficiencia energética, una mayor eficiencia y accesibilidad y mejoras laborales. Es más, Armengol afirmó que se había mejorado el proyecto inicial y que "en ningún caso" se trataría de una ampliación de la capacidad operativa. Traducido: la vigilancia, conocimiento y comunicación con AENA en ese proyecto fue continua por parte de Armengol. Y justo ese proyecto es el que ha aparecido en un manuscrito de la trama de obras públicas de Santos Cerdán, el compañero de partido y amigo de Armengol.

La UCO describe un manuscrito del 19 de junio de 2020 hallado en el móvil de Antxon Alonso, el socio de Cerdán: "Por un lado, se observa la anotación "suelo → 500.000 m²", sin más contexto que permita interpretar el sentido de la misma. En segundo lugar se aprecian cinco puntos en los que se nombra a "Navantia", "REE", "Puente", "PEC" y "Edificio Procesador Palma".

REE "pudiera referirse a Red Eléctrica Española. Respecto a las dos primeras, al tratarse de dos empresas públicas, se entiende que pudieran estar referidas a algún proyecto vinculado a las mismas de interés para Acciona Construcción. En el caso de "Puente", por las fechas en las que se desarrolla la videoconferencia, pudiera ser referencia directa a la licitación del Puente del Centenario de Sevilla. En cuanto a las siglas "PEC", pudieran tratarse del acrónimo de Presupuesto por Ejecución del Contrato, sin mayor contexto", dice la UCO. Y, por último, "la mención al edificio procesador de Palma pudiera estar vinculada a la adjudicación a Acciona Construcción del expediente DIN-492/201991, dimanante de AENA, para la remodelación del Área Terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca (Edificio Procesador y Módulo A) por 198.462.540,11 €", añaden los investigadores.

"En último lugar, en la parte inferior del documento viene recogida la anotación "Viv. de Alquiler", sin poder determinarse a qué inmueble se estaría haciendo referencia", explica la unidad de la Guardia Civil.

Pero sea como sea, el proyecto del aeropuerto de Palma es complicado que no estuviera seguido de cerca por Armengol por la polémica que levantó y la oposición que tenía de colectivos cercanos a la izquierda.

AENA, por su parte, sostiene que la "licitación de la obra "Remodelación del Área Terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca. Edificio Procesador y Módulo A", por un importe de 223.922.532,00 euros, se publicó en el DOUE y en la página web de Aena en octubre de 2019", que con "el fin de garantizar la concurrencia, Aena dio un plazo de presentación de ofertas de 50 días, superior al mínimo de 30 días que marcaba la legislación (Ley 31/07) aplicable en ese momento".

Y que "tras los comentarios aportados por las empresas, y una vez revisados por la empresa redactora del proyecto y aceptados por Aena, se adapta el proyecto incorporando los comentarios aceptados, así como algunas modificaciones fruto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), siempre manteniendo el importe de licitación y el plazo de ejecución".

Por ello, el "Consejo de Administración de Aena adjudicó el expediente, en su reunión del 26 de abril de 2022, a Acciona Construcción S.A., por ser la más económica de las ofertas presentadas que obtienen la puntuación técnica mínima exigida".