Los argumentos clave del Supremo que tumban las mentiras del Gobierno sobre el fiscal general

El Gobierno no ha dejado de repetir que no había pruebas contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según Pedro Sánchez y sus distintos portavoces, nada permitía probar la culpabilidad de García Ortiz en la filtración de datos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Estos son los 20 argumentos clave usados por el Supremo para demostrar que el exfiscal general es un delincuente. Y que, consecuentemente, el Gobierno no ha dejado de mentir en este caso.