Rufián estalla contra el PSOE: "Son inútiles ante los casos de acoso"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha arremetido contra el PSOE calificando de "inútiles" a los socialistas por su gestión de los casos internos de machismo y acoso sexual.

Sus declaraciones llegan después de que se conociera que el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido denunciado por presunto acoso sexual a varias compañeras del partido, un hecho revelado en el programa Código 10 de Cuatro. Este caso se suma al conocido como 'caso Salazar', que ya había generado fuertes críticas internas y externas.