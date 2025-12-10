Sánchez, acorralado por su particular "me too": el PSOE podría ser imputado por encubrir las denuncias de acoso sexual

El PSOE que lidera Pedro Sánchez puede ser imputado por un delito de acoso sexual tras el estallido del caso Salazar. Este escándalo surgió en julio de 2025 cuando trascendió la existencia de múltiples denuncias internas en el PSOE por presunto acoso sexual contra Francisco "Paco" Salazar, un asesor muy cercano al presidente del Gobierno. Este caso se ha reavivado en las últimas fechas tras conocerse que habían desaparecido testimonios en el canal interno anti-acoso del PSOE y que la formación política no había avanzado en el esclarecimiento de estos hechos.

La asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra varios altos cargos del Partido Socialista, al igual que contra el propio Paco Salazar, ante la "pasividad" del PSOE en el escándalo. La asociación entiende que Antonio Hernández Espinal, cesado por su supuesto encubrimiento, y el que fuera Secretario General de la Presidencia del Gobierno y actual Delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre habrían sido "determinantes" para proteger a Salazar.