Sumar maniobra para imponer en las aulas los "crímenes" coloniales de España en Marruecos

Sumar, la formación de Yolanda Díaz, está maniobrando para incorporar dentro del temario de Secundaria y Bachillerato una visión histórica crítica del colonialismo español en Marruecos, como medida para que no se extiendan "discursos racistas" contra la población magrebí por parte de la "ultraderecha".

Es más, propone que este episodio colonial y la conocida 'Guerra del Rif' se incluyan dentro de los hitos que forman parte de la memoria democrática con programación de actividades y el reconocimiento de este pasado con criterios de verdad, justicia y reparación. Y recalcan que en ese conflicto fue escuela militar para Francisco Franco y para el general "golpista" Emilio Mola.

Así lo plantea el partido de Yolanda Díaz, a través de una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Cultura del Congreso, suscrita por la coportavoz de los Comunes Aina Vidal y la diputada Viviane Ogou. En la exposición de motivos de la iniciativa ambas subrayan que la colonización ha sido un periodo histórico con "profundas consecuencias para los pueblos conquistados" y cuyas "repercusiones estructurales aún persisten en la actualidad".

"Racismo sistémico"

De esta forma, recuerdan que el Plan de Acción de la Unión Europea contra el Racismo (2020) identifica el reconocimiento de la historia colonial como un paso "imprescindible" para abordar el "racismo sistémico" y garantizar unas condiciones de vida "más justas" para los inmigrantes en Europa.

Además, evocan que diversos países como Bélgica y Países Bajos han impulsado "procesos de revisión crítica del pasado colonial", han formulado disculpas públicas y han promovido iniciativas educativas y conmemorativas orientadas a "reconocer los crímenes cometidos durante este período".

Sin embargo, desde la formación de extrema izquierda lamentan que el "Estado español aún no ha asumido esta responsabilidad histórica, y la historia colonial permanece ampliamente ausente tanto del currículo educativo como del debate público".

"Esta invisibilización favorece la proliferación de discursos revisionistas y negacionistas, especialmente por parte de la extrema derecha, que blanquean episodios de violencia y explotación coloniales", denuncian Vidal y Ogou.

Protectorado español en Marruecos

Las dos diputadas defienden que un caso paradigmático es el del Protectorado español en Marruecos durante los años 1912 y 1956, particularmente la denominada 'Guerra del Rif' que se inició en 1921 con la sublevación de la población de esta región del norte de Marruecos contra las autoridades coloniales española y francesa. Añaden que aunque España había perdido la "mayor parte de su imperio en 1898", con la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, aún conservaba Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental y varios enclaves en el norte de África.

Ese contexto, según evoca el grupo parlamentario, derivó en la creación del protectorado en Marruecos fruto de un acuerdo entre Francia y España, con el aval del sultán marroquí, y que, según expone, fue "percibido por las élites españolas como una oportunidad para recuperar el prestigio internacional y restablecer el orgullo nacional".

Y también forjó el levantamiento de la población local del Rif contra la ocupación con la proclamación de la República del Rif tras una "contundente victoria" sobre el Ejército español, tal y como añaden. Dicha república, según diserta Sumar, fue una experiencia política "efímera pero singular" en el contexto del colonialismo africano.

No obstante, Sumar detalla que la guerra se prolongó durante años y se estima que murieron hasta 25.000 soldados españoles, en su mayoría de "clase trabajadora y reclutados forzosamente", durante un conflicto que tuvo "consecuencias devastadoras" para la población civil rifeña, con el uso documentado de bombardeos aéreos indiscriminados e incluso el uso de armas químicas prohibidas, como el gas mostaza.

También inciden en que un episodio clave de esta guerra fue la batalla de Alhucemas, el 8 de septiembre de 1925, de la que este año se conmemora el centenario y que supuso la primera operación de desembarco aeronaval a gran escala de la historia contemporánea, que contó con el apoyo de la aviación y la marina francesas. Su resultado fue la caída meses después de dicha República y unos efectos que, a juicio de las diputadas, aún persisten en la región que ha padecido marginación económica y social desde entonces.

"Escuela de Guerra" para Franco y Mola

"Además, la Guerra del Rif actuó como una escuela de guerra para la generación de militares africanistas, como Francisco Franco o Emilio Mola, que más adelante protagonizarían el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Guerra Civil española", añade el texto de Sumar.

Por todo ello, Yolanda Díaz y su partido ven necesario que España asuma su "responsabilidad" respecto a los "crímenes" cometidos durante la etapa colonial e impulse medidas de "memoria, reconocimiento y reparación" al nivel de los estándares europeos e internacionales.

De esta forma, propone que ese colonialismo español en Marruecos forme parte del temario de la asignatura de Historia en Secundaria y Bachillerato con perspectiva "crítica" y basada en los derechos humanos, así como el impulso de acciones de divulgación sobre el colonialismo español en África, en particular sobre la Guerra del Rif. Por último, solicita que se promueva la colaboración con instituciones culturales de Marruecos, especialmente con las de la región del Rif, para fomentar una "memoria compartida, promover el diálogo intercultural y favorecer la justicia histórica".