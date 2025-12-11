Albares se volcó en apoyar al candidato del nuevo acusado por acoso sexual en el PSOE: "El cambio que necesita Galicia"

Febrero de 2024. Llegaban las elecciones gallegas. El nuevo acusado por acoso sexual –nada menos que por seis mujeres–, José Tomé, era el hombre fuerte del candidato socialista Gómez Besteiro. Todos ellos eran la opción impuesta por Pedro Sánchez en el socialismo gallego. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, siempre dispuesto a las exigencias del sanchismo, no dudó en desplazarse para mostrar su apoyo al grupo de Besteiro y Tomé. Porque era, como decía el ministro, el cambio que "necesita Galicia".

El ministro acudió a esa visita de la mano del secretario provincial del PSOE José Tomé. El lugar: en Monforte (Lugo). El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación pidió en Monforte (Lugo) el apoyo para el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, para que lidere el cambio que "necesita Galicia".

Albares estuvo acompañado en todo momento por el secretario provincial del PSOE y alcalde del municipio, José Tomé. Y el ministro defendió que Besteiro –el mismo que ha negado el conocimiento de las denuncias que fueron remitidas en su momento al canal socialista contra el acoso sexual– representaba este cambio y por eso era merecedor del compromiso del Gobierno de España con Galicia y con los gallegos. "Sea con el sector pesquero allí donde lo necesiten, sea trayendo los fondos europeos Next Generation para fomentar, diversificar y hacer transformaciones económicas y también promocionando y llevando el idioma gallego al corazón de Europa para que sea una lengua oficial", aseguró el ministro, allí estaría él para apoyar a Besteiro y Tomé.

Por su parte, José Tomé reclamó la movilización del voto del PSdeG porque el candidato socialista era "la única alternativa segura para poner fin a los quince años de inacción e incompetencia del PP de Rueda en la Xunta". Porque "Besteiro tiene experiencia y capacidad de gestión, tiene un proyecto de futuro para nuestro país, tiene equipo y tiene capacidad de diálogo y de colaboración con el Gobierno del Estado y con los ayuntamientos para sacarlo adelante".

Seis mujeres han acusado de acoso sexual a Tomé

Ahora ya se sabe que al menos seis mujeres han acusado de acoso sexual a José Tomé, presidente de la Diputación Provincial de Lugo y miembro del Comité Federal del PSOE, según la información desvelada por el programa Código 10, en Cuatro.

Las denunciantes son trabajadoras del PSOE y relatan "tocamientos, ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, mensajes obscenos y llamadas subidas de tono". Además, las mujeres aseguran que lo comunicaron por escrito a través del canal interno del PSOE, pero que los máximos dirigentes socialistas no hicieron nada. Es más, apuntan a que la intención de los dirigentes provinciales y regionales era tapar el caso, mientras Tomé acumulaba más poder. A pesar de ello, José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSOE en Galicia, ha asegurado al programa que "no le consta ninguna denuncia".

"Sus actitudes son asquerosas, desde comentarios totalmente fuera de lugar hasta tocamientos no autorizados. No le vale que le digas que no o que le intentes apartar", señala una de esas denuncias presentadas a cargos orgánicos socialistas y también en el PSOE.

José Tomé se suma a la lista de escándalos internos que afronta el partido tras las denuncias por presunto acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga) y contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar.

Precisamente el pasado 17 de octubre, Tomé clausuró la jornada "Mujeres sembrando futuro", en la que destacó que las mujeres son "el motor que mantiene vivo el territorio".

José Tomé Roca es presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. Y su cercanía política a Pedro Sánchez —a cuya dirección federal respalda desde hace años— le ha permitido reforzar su posición interna y presentarse como garante del proyecto sanchista en la provincia.