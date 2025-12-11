Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han detenido a Antxon Alonso en el marco de la 'operación Leire', a la fontanera socialista Leire Díez y también al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. Se están produciendo, paralelamente, registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza en las sedes de empresas salpicadas por esta nueva trama de corrupción como son Forestalia, que tendría conexiones con Servinabar.

Los agentes de la UCO también se han personado este jueves en las sedes de las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa para requerir documentación relacionada con la operación en la que ha sido detenido el expresidente de SEPI Vicente Fernández.

Pero esto no es nuevo, en septiembre del año 2022, Federico Jiménez Losantos en Es la Mañana de Federico ya alertaba de las irregularidades con la SEPI y Forestalia. 3 años después de las palabras de Losantos, empiezan a caer los miembros de la trama socialista.