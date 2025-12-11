Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, tras nuevas acusaciones de acoso sexual

Tras las denuncias contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, el líder del PSOE en Torremolinos Antonio Navarro y el alcalde de Monforte de Lemos José Tomé, un nuevo escrito contra el secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, adelantado por eldiario.es, ha vuelto a sacudir al PSOE. Las nuevas acusaciones, registradas en el canal interno del partido, han precipitado la dimisión de Izquierdo, que la ha hecho pública a través de sus redes sociales.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador. Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor. Siempre agradecido", ha justificado Izquierdo en su cuenta en la red social X.

Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador. Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor. Siempre agradecido. 🌹 — Javier Izquierdo (@javizqui) December 11, 2025

El también senador y exdelegado del Gobierno en Castilla y León no ha explicado los motivos de su dimisión. Izquierdo era uno de los pocos integrantes del equipo que apoyó al presidente del Gobierno desde su retorno a Ferraz tras la victoria en las primarias de 2017.

Este nuevo caso de presunto acoso sexual salta a la luz apenas unas horas antes de que la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presente el informe sobre las denuncias contra Salazar. Un documento con el que el partido prevé anunciar cambios en su protocolo antiacoso, tras admitir que el actual mecanismo "falló".

El PSOE intentaba este viernes cerrar la crisis por su inacción ante las denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, pero los casos continúan acumulándose. La grieta en las filas socialistas se agrava, mientras el Gobierno sigue presumiendo de un protocolo antiacoso que, en la práctica, ha resultado ser "ineficaz".