Ferraz alega que "ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver" con el PSOE

La defensa que esgrimen desde Ferraz para intentar no verse salpicados, después de que, en el marco de la operación Leire, que ayer se saldó con la detención de la 'fontanera' del PSOE y del expresidente de la SEPI, y de que hoy se hayan efectuado una veintena de registros y la detención del socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxón Alonso, es que "ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver" con el PSOE. Así lo ha afirmado en los pasillos del Congreso la presidenta del partido, Cristina Narbona.

Quien colocó a Díez en empresas públicas, con la mediación del exsecretario de Organización José Luis Ábalos, sostiene que "ahora mismo de lo que se trata es de ver qué delitos y qué respuestas desde la propia actuación judicial", pasando por alto que, cuando habría cometido los delitos por los que ha ingresado en prisión sí formaba parte del partido.

Narbona ha afirmado que "no puede saber" si habrá más detenciones, cuando el operativo sigue abierto. Tampoco ha aclarado si el PSOE tiene previsto querellarse contra Díez o si temen que pueda tirar de la manta.

"Nada nos va a parar seguir haciendo avanzar a este país a pesar de los hechos que se puedan conocer", ha afirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Un mensaje que se suma a la declaración de la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien insistía en que "la justicia tiene que trabajar, es el tiempo de la justicia y la máxima transparencia". Es el mismo argumento al que recurren cada vez que estalla un escándalo de corrupción o de carácter sexual que les salpica.

Una trama de corrupción que se suma a los escándalos por acoso sexual en las filas del PSOE. "El partido está reaccionando y tengo toda la confianza en que demos una respuesta contundente a lo que ha sucedido", ha sostenido Narbona, para después descartar, por ahora, que el partido vaya a elevar las denuncias a la Fiscalía.