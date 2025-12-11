Jueves negro para el Gobierno: la segunda derrota por la senda de déficit agudiza su descomposición

El Gobierno cierra el curso con una nueva derrota parlamentaria. La jornada ha comenzado con la sombra de las últimas operaciones policiales, en las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo detenciones y más de veinte registros en Madrid, Zaragoza y Sevilla. Entre los arrestados destacan nombres cercanos al PSOE: Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del partido; Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En el último pleno de 2025, el Ejecutivo ha sufrido un nuevo revés significativo en el Congreso por segunda vez a los objetivos de estabilidad, donde Junts le ha propinado un duro golpe, cumpliendo con la ruptura que habían anunciado tras los incumplimientos de Sánchez respecto al fugado Carles Puigdemont. Por 177 votos en contra a 166 a favor la derrota al paso previo a unos Presupuestos Generales del Estado no solo cuestiona la capacidad de gestión del Gobierno, sino que también pone de relieve la fragilidad de una coalición cada vez más tensionada por escándalos, en un día que evidencia, más que nunca, lo incierto de la supervivencia de un Ejecutivo que parece descomponerse por momentos.

La combinación de presiones judiciales, debilidades parlamentarias y casos de acoso sexual en las filas socialistas y en Moncloa marcan un punto de inflexión en la legislatura, dejando al Ejecutivo en una posición cada vez más comprometida de cara al ciclo electoral que comienza.

La vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, ha defendido en solitario los objetivos de estabilidad presupuestaria, sin la compañía de ningún otro miembro del Ejecutivo. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurrió este miércoles a solicitar el voto temático a última hora de la tarde, aparentemente para esquivar la necesidad de dar explicaciones ante la prensa en medio de los escándalos que sacuden al Gobierno. "Quien realmente se perjudica si no se aprueba la senda de estabilidad son las propias comunidades autónomas", ha asegurado Montero en la tribuna de oradores después de ser preguntada en los pasillos del Congreso por la detención entre otras, del que fuera presidente de la SEPI. "Nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y los que más nos duelen comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno, que hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético", ha deslizado.

Un goteo constante de informaciones que desgastan al Gobierno, frente a las cuales este resta importancia, recurriendo a ataques contra PP y Vox, mientras tratan de acelerar carpetas para contentar a Junts.

En el Gobierno ya asumían que esta votación iba a ser una derrota. "Han cogido la costumbre de venir a este Congreso a perder", ha dicho la líder de Podemos, Ione Belarra, criticando a la vicepresidenta segunda por traer de nuevo la misma senda de déficit que fue tumbada hace dos semanas.