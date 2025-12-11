Otegi y Puigdemont se conjuran para sostener a Sánchez y atribuyen sus escándalos al "lawfare"

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el de Junts, Carles Puigdemont, se han reunido este jueves en Waterloo para escenificar la unidad de propósitos de ambas formaciones y emitir el mensaje de que no dejarán caer a Pedro Sánchez bajo ningún concepto y por muchos más casos de corrupción que surjan. El encuentro se ha llevado a cabo en el chalet que ocupa Puigdemont en Waterloo, la "Casa de la República Catalana", un inmueble presidido por una bandera europea y otra catalana. Fiel a su retórica grandilocuente, el partido vasco ha emitido un comunicado en el que dice que ambas formaciones son "conscientes de la complejidad del contexto actual" y que "han convenido en la necesidad de colaboración entre ambas naciones". Lo mismo que en su anterior encuentro, el pasado 25 de abril.

En aquella cita se trataba de coordinarse ante "un contexto internacional cada vez más cambiante e incierto". Esta vez, de aunar fuerzas en el mismo contexto internacional, pues parten de la base de que el País Vasco y Cataluña son dos naciones distintas de España. Además de lanzar un mensaje nítido de apoyo incondicional a Pedro Sánchez. Junts no dejará caer al presidente del Gobierno y líder del PSOE por muchos más escándalos que estallen a su alrededor.

Si el PP albergaba alguna esperanza de contar con Junts para una moción de censura, la foto entre Otegi y Puigdemont (en la que sale también el secretario de relaciones políticas de Bildu, Gorka Elejabarrieta) se traduce en que tal cosa es imposible por mucho que Alberto Núñez Feijóo pida la mediación de la patronal catalana Foment.

Atar al PSOE al 78

La sucesión de escándalos que afectan a Pedro Sánchez es interpretada tanto por Otegi como por Puigdemont como un caso de manual de "guerra sucia" de los jueces contra el líder socialista, el mismo lawfare que aseguraba sufrir el independentismo catalán tras el golpe de Estado de octubre de 2017.

En Bildu se atribuyen los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno a una operación de lawfare lanzada para mantener al PSOE atado al que denominan "régimen del 78". El argumento es idéntico al esgrimido por Carles Puigdemont en el artículo que publicó el pasado 23 de noviembre Puigdemont en El País. Bajo el título "La única salida que tiene el socialismo español es la ruptura", el prófugo escribe sobre el Pacto de Bruselas (investidura a cambio de amnistía y más concesiones) y señala: "Dos años después, el protagonista de aquella primera foto en el Parlamento (Santos Cerdán, en el parlamento europeo, la foto con el cuadro de una urna del 1-O) ya ha pasado unos cuantos meses en prisión, acusado de corrupción, se han abierto procesos penales contra el entorno del presidente Pedro Sánchez y también directamente sobre su familia, y el fiscal general alineado con el Gobierno y pieza clave para garantizar el cumplimiento de la ley de amnistía acaba de ser condenado e inhabilitado para ejercer el cargo".

Ruptura

Líneas después, Puigdemont afirma que "a los socialistas los han enviado a la misma sastrería en la que se fabricaron los trajes a medida que prepararon para nosotros". Su recomendación es que "si el socialismo español quiere salir del abismo solo tiene una opción: emprender la ruptura que se negaron a hacer hace 50 años. Y la ruptura empieza por reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es un concepto que el Partido Socialista había defendido durante décadas".

EH Bildu suscribe punto por punto el artículo de Puigdemont. En ERC reniegan de la transparencia de Junts y de la estrategia de Puigdemont pero coinciden en la teoría del lawfare y en el objetivo de tumbar el "régimen".

.@ArnaldoOtegi y @G_Elejabarrieta se han reunido en Waterloo con el president Carles Puigdemont para analizar la situación política en Euskal Herria y Catalunya. El encuentro ha servido para reafirmar el compromiso de ambas fuerzas de seguir colaborando entre nuestras naciones. pic.twitter.com/WkJg0TFEaa — EH Bildu (@ehbildu) December 11, 2025

Por lo demás, EH Bildu ha publicado en su cuenta de X un reportaje videográfico del encuentro en el que los diálogos quedan tapados por una singular música.