El audio que explica por qué a Zapatero y Sánchez les preocupa (y mucho) lo de Plus Ultra

Este audio es un extracto del último capítulo de la serie 'De PDVSA a PSOE', en el que 'La Radioteca, con Dieter Brandau' explica lo que sucedió en el rescate de Plus Ultra, el papel de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez y a que se dedicó parte del dinero.

Ahora que el dueño de Plus Ultra y su CEO han sido detenidos, conviene escuchar este audio para comprender la profunda preocupación que tienen el presidente del Gobierno de España y su antecesor por las novedades que afectan a este caso.

